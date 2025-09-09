CCR dezbate la 24 septembrie sesizările depuse de AUR împotriva măsurilor Guvernului

Curtea Constituţională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizările depuse de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Conform Agerpres, acesta ar fi termenul stabilit de Curtea Constituţională pentru a discuta despre sesizările depuse de AUR.

AUR a anunţat, marţi, că a depus la Curtea Constituţională patru sesizări de neconstituţionalitate împotriva pachetelor de legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Alianţa pentru Unirea Românilor a evidenţiat că proiectele au fost adoptate "fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic".

"Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului şi a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept. Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituţionale de o gravitate excepţională, un atac sistematic asupra separaţiei puterilor în stat şi o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului. Invocarea "urgenţei" pentru justificarea procedurii excepţionale reprezintă o minciună instituţională. Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acţioneze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenţei şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe", se arată într-un comunicat al AUR.

AUR susţine că speră ca judecătorii Curţii Constituţionale "să respingă în integralitate aceste proiecte şi să transmită un semnal ferm că democraţia românească nu poate fi desfiinţată prin artificii legislative".

"România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere", a mai transmis AUR.

