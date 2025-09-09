AUR a atacat la CCR cele 4 proiecte pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea

AUR anunţă că a depus la CCR 4 sesizări de neconstituţionalitate împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic.

"Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituţionale de o gravitate excepţională, un atac sistematic asupra separaţiei puterilor în stat şi o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului", a transmis, marţi, AUR, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, "invocarea «urgenţei» pentru justificarea procedurii excepţionale reprezintă o minciună instituţională". "Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acţioneze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenţei şi folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe", se mai arată în comunicatul citat.

Formaţiunea speră ca "judecătorii Curţii Constituţionale să respingă în integralitate aceste proiecte şi să transmită un semnal ferm că democraţia românească nu poate fi desfiinţată prin artificii legislative". "România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere", a mai transmis AUR.

Formaţiunea a depus şi patru moţiuni de cenzură după asumarea răspunderii în Parlament pe cinci pachete de măsuri, însă acestea nu au trecut de votul parlamentarilor.

