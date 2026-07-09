Ce spune Nicuşor Dan despre incidentul din portul Constanţa, cu câteva zile înainte de a merge la Kiev

Nicuşor Dan spune că "ştim cu certitudine" că drona ucraineană care a explodat la Constanţa nu avea ca ţintă portul. Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, preşedintele a detaliat măsurile care s-au luat pentru ca astfel de incidente grave să nu se repete. Interviul, luat imediat după summit-ul de la Ankara, vine la câteva zile înainte ca Dan să meargă la Kiev - pe 15 iulie se întâlneşte cu Volodimir Zelenski, în capitala Ucrainei.

Explicaţiile după explozia din portul Constanţa

La mai bine de o lună de la explozia din portul Constanţa, preşedintele Nicuşor Dan spune că au fost luate măsuri ferme pentru ca un asemenea pericol să nu mai ameninţe ţara noastră şi confirmă ceea ce spunea şi ministrul Apărării - că au fost stabilite canale de comunicare rapide între Armata Română şi cea ucraineană.

"Sunt mai multe structuri, unele aveau contact direct, altele nu aveau și în momentul acesta există contact direct și la nivelul structurilor de apărare. Ăsta este un lucru care s-a întâmplat și pe partea explicativă au fost mai multe contacte, inclusiv de la Ministerul Apărării și răspunsul final o să-l avem tot așa", a spus Nicuşor Dan, în interviul pentru Antena 3 CNN.

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"Ce știm este cu certitudine este că, în mod cert, drona de proveniență ucraineană nu a avut ca țintă Portul Constanța. Asta știm cu certitudine și avem un parteneriat cu Ucraina care elimină această posibilitate. Mai departe este un răspuns tehnic pe care îl vom da când toată investigația se va se va termina", a adăugat el.

Reamintim că vineri, 5 iunie, în jurul orei 6.20, a fost descoperită o dronă în Portul Civil Constanţa. Drona s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Întâlnirea cu Volodimir Zelenski

R. Kiss: Pe 15 iulie veți merge la Kiev, vă veți întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Am văzut decizii care implică ambele țări, și România și Ucraina la acest summit, în principal în privința industriei de apărare. Cum va coopera România cu Ucraina, mai ales în ceea ce privește sistemul de apărare antidronă?

N. Dan: Da, după cum știți, a fost vizita președintelui în urmă cu trei luni, aproximativ. Cu ocazia asta am semnat un un acord pe subiectul acesta. Urmează niște vizite tehnice în luna iulie. O să fie o altă vizită tehnică pentru a operaționaliza tipul acesta de cooperare în cadrul programului SAFE. Avem 200 de milioane de euro alocate pe acest segment de drone, sisteme antidrone, în care o să fie o colaborare cu partea ucraineană. Și eu sper ca foarte curând lucrurile astea să se concretizeze în contracte ca să înceapă producție.

Pericolul războiului hibrid

R. Kiss: În ultimele săptămâni au apărut foarte multe informații, cel puțin în presa poloneză, despre o posibilă agresiune dincolo de agresiune a hibridă a Rusiei și chiar o agresiune pe teritoriul țărilor baltice sau pe teritoriul Poloniei. Acest subiect a fost discutat la summit-ul NATO, a fost abordat de lideri, sunt informații care să producă îngrijorare.

N. Dan: Tipul acesta de discuții apar mai des în summit-uri care au un format mai restrâns, cum a fost summit-ul de nouă sau cum a fost summitul în format Helsinki pe care l-am avut la Gdansk în urmă cu 2-3 săptămâni, în cadrul summit-ului de azi nu a fost ridicat acest subiect, în schimb a fost reafirmată de către toată lumea solidaritatea. Adică eu cred că nu, dar dacă vreodată lucrul ăsta se va întâmpla, toți aliații vor răspunde.