Dragoş Pîslaru cere ITM clarificări privind controalele la azilele lui Viorel Paşca

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, a cerut Inspecţiei Muncii clarificări privind controlul desfăşurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor în mai multe imobile din judeţ care aparţin Asociaţiei Dumbrava DPG, ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public.

Potrivit unui comunicat al ministerului, datele Inspecţiei Muncii, transmise miercuri la solicitarea secretarului de stat Derzsi Akos, arată că DIICOT a cerut ITM Bihor, la 30 iunie, să efectueze investigaţii privind existenţa contractelor individuale de muncă (CIM) pentru persoanele identificate, legalitatea încheierii, înregistrării şi executării CIM, timpul de muncă şi de odihnă, evidenţa orelor de muncă şi a celor suplimentare, respectarea dispoziţiilor privind salarizarea şi plata drepturilor salariale, respectarea normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi orice alte aspecte relevante care intră în competenţa ITM Bihor.

Şi liderii USR au cerut explicații complete de la autorități

În urma controalelor şi verificărilor efectuate în 18 locaţii din judeţul Bihor care aparţin Asociaţiei Dumbrava DPG, de către ITM Bihor, care a informat Inspecţia Muncii despre această acţiune la 1 iulie, au fost identificate 36 de persoane care lucrau fără a avea contracte individuale de muncă, motiv pentru care a fost aplicată o amendă în valoare de un milion de lei.

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ITM Bihor a sesizat şi organele de urmărire penală pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără forme legale, aşa cum prevede Legea nr 53/2003 privind Codul Muncii la art. 264 alin 3.

Mai mult, potrivit registrului de autorizări aflat la ITM Bihor, Asociaţia Dumbrava DPG nu figurează cu nicio activitate şi niciun punct de lucru autorizat, nici în locaţiile verificate, nici la alte adrese. Şi liderii USR au cerut explicații complete de la autorități în cazul evacuării beneficiarilor din Dumbrava, județul Bihor.

În acest context, ministrul Dragoş Pîslaru a cerut şefului Inspecţiei Muncii, Mihai Ucă, să clarifice, deîndată, motivele pentru care ministerul nu a fost informat cu privire la solicitarea venită de la DIICOT, derularea controlului şi rezultatele acestuia şi să îi transmită o copie a Procesului verbal şi o motivare privind rezultatele care au condus la această amendă.

Mai mult, ministrul a solicitat un raport privind acţiunile de control derulate pe aceeaşi temă de Inspecţia Muncii şi ITM-uri, începând din anul 2014 şi până în prezent, respectiv modul de desfăşurare a acestora, rezultatele şi soluţiile stabilite de echipele de control.