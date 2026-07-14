Alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine şi nu ar aduce nimic nou, a transmis, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan nu vrea alegeri anticipate: "N-ar aduce nimic nou, ar prelungi starea de incertitudine" - Profimedia

"În discuţiile de ieri şi în cele informale pe care le-am avut s-a discutat foarte puţin de alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine şi n-ar aduce de fapt nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără o discuţie între exact aceleaşi partide care nu reuşesc să aibă o discuţie acum. Deci, eu nu văd sensul alegerilor anticipate", a explicat şeful statului, în cadrul unor declaraţii susţinute la Ambasada României de la Paris, după ce a participat la festivităţile dedicate Zilei Naţionale a Franţei.

El a precizat că speră la "rezonabilitate" în continuare. "Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuţiile care urmează să degaje o soluţie", a adăugat Nicuşor Dan.