Cum arată viața personală a lui Daniel Băluță: dentist, tată și soțul care a cucerit "cu o pereche de şosete"

În următoarele zile, descoperim latura mai puțin cunoscută a candidaților: dincolo de funcții, de birouri și de discursuri. I-am întâlnit acasă, alături de familie și prieteni. Pe Daniel Băluță îl știm ca primarul Sectorului 4, însă puțini știu că este medic, tatăl Alexandrei și că și-a cucerit soția cu o pereche de șosete.

Înainte să repare străzi, spitale ori planşeul Unirii, Daniel Băluţă a plombat dinţi şi măsele. E medic stomatolog de meserie.

"Părintii, familia şi şcoala sunt cei care au marcat existenţa mea şi sunt entităţile fără de care nu aş fi putut să fiu absolut nimic din ceea ce sunt astăzi.", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Mama, Florica, a fost profesor de istorie, tatăl, Marin, economist: "Mama mea, tatăl meu sunt repere extrem de importante ale vieţii mele şi sunt oamenii care m-au format, sunt oamenii care au făcut tot ce le-a stat in putintă să investească in educaţia mea.", a adăugat Daniel Băluţă, candidat la Primăria Capitalei.

Daniel Băluţă s-a născut în Bucureşti pe 14 ianuarie 1977. Copilăria şi-a petrecut-o în cartierul Berceni, cu cheia de gât şi cu permanenta grijă a fratelui mai mic, Sergiu, pentru că părinţii erau mai mereu plecaţi la serviciu.

"Am copilărit cu cheia agăţată de gât, cu părinţii care erau plecaţi la serviciu, cu grija pe care am avut-o de fratele meu. Toate lucrurile pe care orice copil născut în anii 70-80, toate aceste preocupări le-am avut cu toţii. Noi suntem cei care aşteptam cu nerăbdare să vină apa caldă, noi suntem cei care aşteptam cu nerăbdare să înceapă emisia TV de la ora 8. Sunt lucruri pe care nu le uităm niciodată.", a adăugat Daniel Băluţă.

Acum are propria lui familie. Le are pe fetele lui aşa cum spune Daniel Băluţă: fiica Alexandra şi soţia Andreea: "E o ocazie să fim împreună, pentru că zilele săptămânii nu ne lasă să fim atât de mult pe cât ne-am dori împreună. Sărbătorile, în general, ne ajută să fim şi mai aproape decât suntem de obicei."

Andreea şi Daniel sunt căsătoriţi de peste 20 de ani. Dar se ştiu de la grădiniţă. S-au născut amândoi în cartierul Berceni şi au fost colegi şi în generală, şi la liceu, şi la Facultate. Andreea e tot stomatolog. Erau studenţi când Daniel a cucerit-o.

"M-a cucerit cu o pereche de şosete. Eram la mare, în anul 2000 în Vama Veche la un concert cu formaţia Vama Veche şi o seară destul de friguroasă, sandale şi mi-a adus o pereche de şosete.", a declarat Andreea Mihaela Băluţă, soţia lui.

"Astăzi sunt soţ, astăzi sunt tată, nu doar fiu, nu doar nepot şi sunt extrem de mândru de familia mea. Mă străduiesc să insuflu aceleaşi valori şi fetei mele pentru că astăzi este prioritatea familiei si pt mine si pt soţia mea şi pentru mama si pentru tata si pentru soacra mea si pt toti. Toti investim din toate punctele de vedere in educatia ei."

Alexandra are 17 ani şi vrea să devină tot stomatolog. Tata o ajută cu pregătitea la chimie, ea îl ajută pe tata să devină primarul capitalei.

"Fosta lui profesoară l-a descris ca fiind drăcos. După m-am dus la mama şi ea l-a descris ca fiind plin de viaţă şi bun la suflet. După m-am dus în final la bunica şi l-a descris ca fiind muncitor. Însă avand doar 17 ani si fiind adolescentă, l-am intrebat pe sfătuitorul meu principal, chatgpt. Pentru mine tatăl meu este un exemplu de muncă, de rezistenţă şi sunt aici ca să-l susţin si îl iubesc maxim.", a adăugat ALEXANDRA, fiica lui Daniel Băluţă.

Daniel Băluţă a dat scaunul de dentist pe cel de politician în 2012. Până în 2015 a fost consilier local şi apoi viceprimar la Sectorul 4. Plecarea lui Cristian Popescu Piedone de la primărie l-a făcut primar interimar:"Sunt primarul interimar al Sectorului 4 şi am învăţat că lucrurile se rezolvă întotdeauna instituţional."

Daniel Băluţă a intrat în cursa electorală pentru prima dată în 2016, când a câștigat mandatul de primar al Sectorului 4. Însă dincolo de administrație, a avut o ambiție personală: construirea unui spital de stomatologie, cel mai important proiect de acest fel realizat de o autoritate locală în ultimele cinci decenii. "Profesia mea fiind cea de medic, cel mai ataşat sunt de spital. Lucrările vor fi finalizate pentru construcţie până la sfârşitul anului 2020 iar pentru dotare pană la sfârşitul anului 2021."

În cei 8 ani ca primar al Sectorului 4, a construit o nouă staţie de metrou, noi pasaje rutiere, un spital stomatologic şi un patinoar olimpic.

"Am venit să-mi ridic pălăria unui om care în sfârşit a făcut ceva care aşteptăm de ani şi ani de zile. Unui om care a fost ales nu numit.", a declarat Ion Ţiriac la momentul deschiderii patinoarului din Berceni.

La cele două rânduri de alegeri locale la care a participat, majoritatea locuitorilor din Sectorul 4 l-au ales pe Daniel Băluță. Anul trecut a mers la vot împreună cu soția și fiica.

Băluță spune că a demonstrat ceea ce a promis inclusiv într-una dintre cele mai dificile confruntări ale mandatului: deschiderea șantierului de la Planșeul Unirii. Timp de un an, a încercat să-l convingă pe primarul general de atunci, Nicușor Dan, să accepte proiectul.

Bătălia finală a fost cea de la Unirii, cu boldozere şi declaraţii înţepătoare.

"Dacă nu o să desfiinţaţi dumneavoastră de bună voie, o să desfiinţăm noi!", a transmis Nicuşor Dan.

Au fost momente în care Daniel Băluță și-a pierdut și răbdarea, și cumpătul. Însă, indiferent de bătăliile câștigate sau pierdute, singura lui certitudine rămâne liniștea de acasă și familia.

