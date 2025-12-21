Antena Meniu Search
"Doamne, ce nenorocire în prag de sărbători!" Român, mort într-un accident de muncă în Franţa

Sărbători întunecate pentru o familie de români. Titi, un conaţional stabilit în Franţa, a murit la doar 44 de ani, după ce a suferit un accident de muncă. Bărbatul a căzut de la 12 metri înălţime.

Fost salariat al Primăriei Motru, Titi decisese să părăsească ţara în urmă cu câţiva ani, lăsându-i în ţară doar pe părinţii săi, care acum au primit cumplita veste. Românul era căsătorit şi avea doi copii.

„Drum lin printre stele coleg și bun prieten! Condoleanțe și multă putere familiei pentru a trece peste marele necaz”, a transmis primarul Cosmin Morega, potrivit Gorj Online.

"Ce nenorocire în prag de sărbători"

„Doamne ce nenorocire în prag de sărbători! Am vorbit cu mama lui, înainte de a pleca la el în Franța. Era atât de fericită ,cumpărase de toate pentru cadouri. Nu i durere mai mare.. Dumnezeu să le dea putere! Tânărul decedat,să aibă odihnă veșnică, în pace și lumină”. „Dumnezeu să-l odihneasca în pace! Un om deosebit, am copilarit împreună. Nu pot să cred”,

„Dumnezeu să îl odihnească în liniște și pace!Îmi pare nespus de rău că a plecat dintre noi un băiat așa de sufletist și bun mult prea devreme. Sincere condoleanțe familiei îndoliate”,

„Sincere condoleante familiei! Un baiat onest, un coleg extraordinar! Așa veste tristă! Odihnă vesnică”, au transmis şi apropiaţii.

