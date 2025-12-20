Un cuplu fericit, care urma să îşi anunţe de Crăciun familia şi prietenii că aşteaptă un copil, a murit, aseară, într-un accident înfiorător. Un şofer grăbit a făcut o depăşire în mare viteză pe o şosea din judeţul Bacău şi a intrat direct în maşina lor. Tânăra însărcinată a murit pe loc. Soţul ei s-a stins la spital, o oră mai târziu.

O cameră de supraveghere a filmat bolidul care avea să curme viaţa tinerilor care abia aşteaptau naşterea primului loc copil. Câteva secunde mai târziu, şoferul imprudent a intrat pe contrasens şi a făcut praf maşina lor. Îngroziţi, mai mulţi martori se apropie de victime, ca să le ajute.

"În depăşire. A intrat în depăşire. Ăsta cu BMV-ul a intrat în depăşire", spun martorii.

Impactul fatal a avut loc în faţa bisericii din Moineşti. Cele două maşini s-au transformat în mormane de fiare, iar obiectele din ele s-au împrăştiat pe toată şoseua. Martorii spun că şoferul vinovat gonea nebuneşte.

Articolul continuă după reclamă

Avea 200 la impact

"Păi avea 200, impactul a făcut 400. Că la impact se dublează. De asta a rupt-o. Avea 200 la impact", spun martorii.

În maşina care mergea regulamentar era un cuplu - Diana, de 27 de ani, şi George, cu doi ani mai mic. Deşi s-au grăbit să îi salveze, medicii au fost neputincioşi. Tânăra însărcinată ţinuse în secret marea veste.

"I-am întrebat ce fac de sărbători au zis că: ah, mai vedem noi, să ajungem până atunci. Nu au vrut să îmi dea vestea că e însărcinată. Ei au vrut să mi-o dea de Crăciun", a declarat mama moartei.

Şoferul care a provocat accidentul a supravieţuit. Acum este în grija medicilor, după care îl vor prelua poliţiştii.

"Un bărbat conştient în vârstă de aproximativ 32 de ani era încarcerat. A fost transferat şi predat echipajului SAJ", a declarat Ancuţa Socaci, purtător de cuvânt ISU Bacău.

Dacă va fi acuzat de omor din culpă, şoferul ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰