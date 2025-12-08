Sorin Grindeanu: "Nu ai cum să consideri faptul că eşti pe locul 3 o victorie. Este o înfrângere" - Profimedia

"Daţi-mi voi să îl felicit pe Marcel Ciolacu, 52%, un rezultat foarte bun, care arată că PSD continuă să conducă în fiefurile PSD. Nu pot să trec chiar aşa repede peste faptul că, în Buzău, Marcel a avut contracandidat PNL – USR care a obţinut 10%. Îl felicit pe Daniel Băluţă, a avut o campanie corectă, cu o atitudine corectă. Noi credem în continuare că Bucureştiul are nevoie de soluţii de modrnizare. Bucureştenii au decis. Chiar dacă mai sunt câteva secţii de votare, nu se mai poate întâmpla nimic, Ciprian este noul Primar General, îi urez succes. De asemenea, aş vrea să îi felicit pe cei 11 primari din 12 care au câştigat unde au candidat. Rămâne chestiunea de Bucureşti, unde avem un scor care este în scorul politic, undeva la 20, 21%, ceea ce este o bază bună de pornire pentru reconstrucţia organizaţiei de Bucureşti. Şi din nou îl felicit pe Daniel pentru campanie, pentru muncă", a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat cum consideră rezultatul din Bucureşti, unde candidatul PSD s-a clasat pe locul 3, în urma numărării oficiale a AEP, Sorin Grindeanu a recunoscut că este o înfrângere.

"Nu ai cum să consideri faptul că eşti pe locul 3 o victorie. Este o înfrângere, este un scor peste 20%, ceva de genul acesta, un scor care, aşa cum am spus, poate să însemne o bază bună de pornire pentru reconstrucţie. Iar Daniel, ca preşedinte al organizaţiei Bucureşti, poate să facă această reconstrucţie", a declarat Sorin Grindeanu.

"Noi nu am avut Bucureştiul. Din 14 locuri unde au fost alegeri, noi am condus în şapte, cu tot cu CJ Buzău. Şi acum suntem în 12 din 14. Sigur, nu poţi să compari o comună cu Bucureştiul, dar asta spune ceva. Cei care au avut Bucureşti sunt cei de la USR. Eu spun că nu suntem singurii care, în acest moment, trebuie să facă analiza organizaţiei. Nu avem cum să nu ţinem cont de semnale. Şi de faptul că e cam calr că lucrurile sunt puţin separate între politicile pe care le vrem noi şi ce vor cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile", a explicat Grindeanu.

"Daniel Băluţă, încă din vară, de când Nicuşor Dan a devenit preşedintele ţării, Daniel Băluţă constant a fost în topul preferinţelor. Este clar că în campanie lucrurile nu au fost foarte bine calibrate, în condiţiile în care nu bate orice sondaj făcut de oricine altcineva cu ce avem acum. Probabil au avut loc nişte mutaţii, dar asta ţine de tactică. Daniel rămâne preşedintele Bucureşti, este o bază pe care Daniel poate să construiască foarte bine în Bucureşti, pentru că în mai puţin de trei ani, urmează din nou alegeri", a explicat Grindeanu.

