Votul bucureștenilor pe sectoare: Băluță, la un pas să piardă "acasă". Zonele unde a performat Alexandrescu

Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului pentru următorii 2 ani și jumătate cu 211.000 de voturi, în timp ce candidata sprijinită de AUR, Anca Alexandrescu, s-a clasat pe locul 2 în 5 sectoare: 1, 2, 3, 5 şi 6, fiind la un pas să se impună chiar în sectorul 5. Eșec pentru pesedistul Daniel Băluță, care a fost la 300 de voturi să-și piardă sectorul în faţa lui Ciucu, în timp ce useristul Cătălin Drulă a fost pe locul 4 în toate sectoarele.

Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului pentru următorii 2 ani şi jumătate, cu 211.000 de voturi. Potrivit rezultatelor finale, candidatul PNL și primarul Sectorului 6 s-a impus în toate sectoarele, mai puțin în 4, unde a câștigat cu mari emoții pesedistul Daniel Băluță, primar acolo, la o diferență de doar 329 de voturi față de Ciucu. Acesta din urmă a dominat în Sectorul 6, unde a luat peste 50% dintre voturi, și a luat cele mai puține voturi în Sectorul 5.

Anca Alexandrescu s-a clasat pe locul 2 în 5 sectoare: 1, 2, 3, 5 şi 6. Candidata sprijinită de AUR a fost la doar 83 de voturi de primul loc în Sector 5. Candidatul USR, Cătălin Drulă, a fost pe locul 4 în toate sectoarele și a luat cele mai multe voturi în Sectorul 3, la fel și Ana Ciceală, candidata Sens, s-a clasat pe locul 5 în toate sectoarele și a luat cele mai multe voturi în Sectorul 3.

Rezultate Sector 1

Ciprian Ciucu - 31.942 voturi (40,29%)

Anca Alexandrescu - 15.130 voturi (19,09%)

Daniel Băluţă - 14.775 voturi (18,64%)

Cătălin Drulă - 12.152 voturi (15,33%)

Ana Ciceală - 4.185 voturi (5,28%)

Rezultate Sector 2

Ciprian Ciucu - 32.756 voturi (33,29%)

Anca Alexandrescu - 22.113 voturi (22,47%)

Daniel Băluţă - 20.851 voturi (21,19%)

Cătălin Drulă - 15.085 voturi (15,33%)

Ana Ciceală - 5.906 voturi (6%)

Rezultate Sector 3

Ciprian Ciucu - 39.081 voturi (32,5%)

Anca Alexandrescu - 26.315 voturi (21,88%)

Daniel Băluţă - 23.523 voturi (19,56%)

Cătălin Drulă - 20.166 voturi (16,77%)

Ana Ciceală - 8.920 voturi (7,42%)

Rezultate Sector 4

Daniel Băluţă - 26.345 voturi (27,6%)

Ciprian Ciucu - 26.016 voturi (27,25%)

Anca Alexandrescu - 21.945 voturi (22,99%)

Cătălin Drulă - 13.950 voturi (14,57%)

Ana Ciceală - 5.548 voturi (5,81%)

Rezultate Sector 5

Ciprian Ciucu - 20.477 voturi (28,96%)

Anca Alexandrescu - 20.394 voturi (28,84%)

Daniel Băluţă - 16.585 voturi (23,45%)

Cătălin Drulă - 8.080 voturi (11,43%)

Ana Ciceală - 3.727 voturi (5,27%)

Rezultate Sector 6

Ciprian Ciucu - 61.289 voturi (50,65%)

Anca Alexandrescu - 22.508 voturi (18,6%)

Daniel Băluţă - 17.922 voturi (14,81%)

Cătălin Drulă - 11.917 voturi (9,85%)

Ana Ciceală - 5.916 voturi (4,89%)

Rezultate finale

Ciprian Ciucu - 211.562 voturi ( 36,16%)

Anca Alexandrescu - 128.405 voturi ( 21,94%)

Daniel Băluţă - 120.001 voturi (20,51%)

Cătălin Drulă - 81.310 voturi (13,90%)

Ana Ciceală - 34.239 voturi (5,85%)

Eugen Orlando Teodorovici - 1.610 voturi (0,28%)

George Valentin Burcea - 1.181 voturi (0,20%)

Gheorghe Neţoiu - 1.104 voturi (0,19%)

Oana Creţu - 1.032 voturi (0,18%)

Angela Negrotă - 844 voturi (0,145)

Dănuţ-Angelo Trifu - 804 voturi (0,14%)

Vlad Gheorghe - 633 voturi (0,11%)

Constantin-Titian Filip - 615 voturi (0,11%)

Gheorghe Macovei - 555 voturi (0,09%)

Mihai Ioan Lasca - 483 voturi (0,08%)

Liviu Gheorghe Floarea - 452 voturi (0,08%)

Rareş Lazăr - 303 voturi (0,05%)

