Trafic sufocat, săptămâni întregi fără apă caldă şi căldură, şi cartiere cu străzi neasfaltate. Sunt doar câteva dintre problemele pe care le are Capitala României în anul 2025. De ani de zile, bucureştenii aşteaptă schimbări. În schimb, s-au ales doar cu promisiuni. În mai puţin de două săptămâni, oraşul va avea un nou primar. 17 candidaţi ţintesc această funcţie importantă. Unul dintre ei - Daniel Băluţă de la PSD, a fost invitat luni seară la Observator.

Daniel Băluţă a vorbit aseară - din biroul primarului general al Capitalei - în ediţia specială a Observator, cu Alessandra Stoicescu despre problemele bucureştenilor. Cea mai mare - traficul care sufocă încet, dar sigur oraşul.

Proiecte care sunt însă aşteptate de ani de zile. Frumos pe hârtie, dur în stradă. La o orele de vârf, şoferii care vor să străbată Capitala dintr-un capăt într-altul, petrec mai mult stând pe loc, decât să circule.

Reţeaua de termoficare - o altă durere a oamenilor, care trăiesc în Capitala anului 2025 fără apă caldă sau căldură săptămâni întregi. Soluţia?

Bazându-se pe realizările din Sectorul pe care îl conduce de aproape zece ani, Daniel Băluţă încearcă să atragă cât mai mulţi alegători pentru a ajunge la Primăria Generală.

Oamenii însă sunt sătui de promisiunile din campaniile electorale. 82% dintre români şi-au pierdut încrederea în politicieni se arată în Studiul Antena. Daniel Băluţă, însă, a dezvăluit câteva dintre ţobiectivele pe care le are dacă ajunge primarul general al Capitalei şi promite să nu îşi dezamăgească electoratul.

În birou Primarului General a stat până acum şase luni actualul preşedinte al României. Şi când a plecat de acolo a promis că nu va uita de Bucureşti. Mai mult, a ţinut să puncteze ce lasă moştenire.

O dorinţă pe care Daniel Băluţă spune că este pregătit să o îndeplinească.

Candidatul PSD a vorbit şi despre situaţia critică a cartierului Henri Coandă. Sunt 23 de ani de când locuitorii de acolo visează la asfalt, iluminat stradal şi conectarea cartierului cu restul Bucureştiului. Daniel Băluţă a declarat, în scris, că dacă va ajunge primarul Capitalei va rezolva aceste lucruri până la sfârşitul mandatului său.

Următorul candidat care este invitat la Observator este Cătălin Drulă. Candidatul USR va sta faţă în faţă cu Alessandra Stoicescu în această seară, la ora 19:00, tot în biroul Primarului General al Capitalei.

