"Deficitul real al României este astăzi de circa 10% din PIB”. Ciprian Ciucu acuză PSD că agravează criza

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, lansează un avertisment dur: România riscă o criză similară celei din Grecia dacă PSD continuă atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, în condițiile unui deficit real de aproximativ 10% din PIB. Liberalul vorbește despre o situație gravă, ce amenință stabilitatea economică și fondurile europene, transmite Mediafax.

Deficit real de 10% din PIB

"Deficitul real al României este astăzi de circa 10% din PIB. În 2009, deficitul Greciei era 9%, iar în 2010 ajunsese la 15%, iar cetățenii au trecut prin falimente și șomaj. Avem o situație extrem de gravă, iar atacurile PSD fac lucrurile mult mai complicate", a transmis Ciucu.

El a subliniat că membrii PSD cunosc datele reale și înțeleg gravitatea situației, dar continuă să forțeze blocaje și să cultive neîncrederea în guvern.

Ciucu a remarcat, totodată, că premierul Ilie Bolojan a mulțumit membrilor PNL că nu au răspuns atacurilor PSD, evitând escaladarea conflictului politic care afectează încrederea cetățenilor.

"Credibilitatea țării a suferit mult. Hai să fim măcar acum oameni serioși și să facem ceea ce este corect în această Coaliție a neîncrederii. Grecizarea României poate fi evitată", a concluzionat Ciucu.

