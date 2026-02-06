Şantierul de 230 de milioane de lei de la Prelungirea Ghencea se prelungeşte. Promisiunea primarului general, că aglomeraţia de acolo va dispărea peste doi ani, are şanse mari să nu fie îndeplinită. Exasperaţi că lucrările înaintează lent, mulţi locuitori din zonă s-au mutat în alte cartiere ca să scape de noroi şi trafic greu.

Prelungirea Ghencea, o şosea de câţiva kilometri, este coşmarul localnicilor şi al şoferilor.

Şantierul de pe bulevardul Prelungirea Ghencea se întinde pe aproape 6 kilometri şi este împărţit în 5 tronsoane, fiecare cu nivel diferit de execuţie. Ultimul tronson se încheie lângă pasajul Domneşti şi pe lângă lucrările de supralărgire tot aici se va construi și o parcare de tip park and ride, chiar în dreapta podului, unde vor fi peste 500 de locuri de parcare.

Proiectul promis în 2019, când a început şantierul, prevede transformarea şoselei în bulevard cu două benzi pe sens, linie de tramvai pe mijloc, piste pentru biciclete pe lateral şi semafoare inteligente.

Articolul continuă după reclamă

Șantier blocat și reluat cu greu, după lipsa fondurilor

Lipsa banilor a blocat şantierul aproape un an în mandatul lui Nicuşor Dan. Nici acum nu se lucrează pe multe porţiuni. Doar pe tronson, câţiva muncitori au început să înlocuiască ţevile de apă şi canal, fără să ştie când termină.

Muncitor: Nu avem un termen sigur.

Reporter: Când aţi început?

Muncitor: În toamna anului trecut.

Reporter: Dar nu ştiţi când încheiaţi aici?

Muncitor: Vedeţi şi dumneavoastră cum se lucrează. Şi vremea ne încurcă.

"Mizerie foarte multă. E oribil. Mizerie, ne-a dărâmat şi copacii, e dezastru", a spus un localnic.

"Cine mai poate rămâne rezistă cine nu, se mută. Unii dintre ei chiar s-au mutat. Avem vecini cu care am început demersurile în 2014 și acum sunt în alte cartiere", a declarat Delia Mihalache, Asociaţia Prelungirea Ghencea.

Lucrări deja făcute, dar deteriorate între timp

Iar unele porţiuni pe care au fost făcute lucrări s-au stricat între timp.

Aşa arată acum tronsonul 1 de pe bulevardul Prelungirea Ghencea, unde nu au început încă lucrările la noua linie de tramvai. În plus lucrările de supralărgire din zonă nu au fost încă recepţionate pentru că au durat atât de mult încât este nevoie de reparaţii noi.

Două secţiuni ale şoselei modernizate ar trebui să fie gata în aprilie, respectiv octombrie. Pe unul, muncitorii vor începe treaba luna viitoare, iar altul va intra în execuţie anul viitor.

Primarul general Ciprian Ciucu a promis în campania electorală că până la terminarea mandatului său, în anul 2028, lucrările de modernizare la Prelungirea Ghencea vor fi aproape gata.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰