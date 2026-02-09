Război între Băluţă şi Ciucu. Cum vrea liderul PSD să fie plătite apa caldă și căldura în Bucureşti

Primarul Sectorului 4, liderul PSD, Daniel Băluţă, a lansat acuzaţii dure la adresa primarului general Ciprian Ciucu despre care spune că are "comportament de baron", și că singura lui preocupare este "de a-și regla conturile". Totodată a spus că va propune ca apa caldă și căldura să fie plătite în Bucureşti doar dacă sunt furnizate la temperatura din contract. Potrivit PMB şi Termoenergetica, bucureștenii fără apă caldă și căldură la parametrii contractuali nu plătesc agentul termic la preț întreg.

Daniel Băluță continuă războiul cu primarul Ciprian Ciucu. Primarul sectorului 4 vrea să propună în consiliul municipal ca bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă ea este livrată la temperatura este cea stipulată în contract.

"După zeci de ani în care lipsa de dreptate şi-a făcut simţită prezenţa din ce în ce mai des în vieţile oamenilor, culminând cu faptul că astăzi, de exemplu, 500 de copii de la un liceu s-au dus acasă pentru că nu mai au apă caldă, culminând cu promisiunile multiple pe care le-am avut în ultimii 35 de ani, astăzi este timpul să spunem stop nedreptăţilor şi să luăm atitudine. Ca atare, împreună cu colegii consilieri generali, am convocat pe data de 24 februarie o şedinţă extraordinară de Consiliul General, în care am plăcerea să răspund în tocmai nevoilor pe care oamenii le-au şi şi le-au exprimat în zeci de petiţii semnate de zeci de mii de oameni", a anunţat liderul PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, într-o conferinţă de presă.

Termoenergetica a anunţat că apa livrată la o temperatură mai scăzută costă mai puțin.

Bălută: Apa caldă și căldura să fie plătite doar dacă sunt furnizate la temperatura din contract

El a precizat că, atunci când în scara blocului apa nu intră la temperatura corectă, ea nu trebuie să fie plătită decât la cost de apă rece. "Dacă ceea ce înseamnă căldură, gigacaloria, nu intră în bloc la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească, şi lucrul acesta este valabil în lucrul pe care îl prevede acest proiect de hotărâre de Consiliu General, începând de la data de 1 ianuarie 2026", a subliniat Băluţă.

Primarul Sectorului 4 a arătat că hotărârea nu face decât să modifice o hotărâre de Consiliu General din anul 2023, iar la articolul 2 al hotărârii se introduc 5 alineate noi, după cum urmează: energia termică va fi furnizată populaţiei la parametrii contractuali conveniţi, conform diagramei de furnizare actualizată, anexă la contract. Deci, odată cu această prevedere, va fi modificat însuşi contractul de furnizare a energiei termice, stipulând clar temperatura şi nu doar diagrama (…), stipulând clar că apa caldă trebuie să fie plătită doar dacă este la temperatura corectă contractuală. "Aşa cum statul român ştie să impună taxe şi impozite oamenilor, tot la fel trebuie să ofere şi servicii de calitate corespunzătoare. Nu este normal doar să ceri, trebuie să oferi servicii de calitate", a menţionat Băluţă.

Primarul a mai menţionat că al doilea articol modificat este că "în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, compania municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. are obligaţia de a actualiza diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari".

Liderul PSD a arătat că, din păcate, această diagramă nu a fost actualizată de foarte mult timp în concordanţă cu schimbările climatice pe care le avem astăzi la nivelul Bucureştiului. "Avem iarna mai scurtă decât de obicei, iar se întâmplă deseori ca, inclusiv în timpul primăverii, să fie foarte rece. De aceea, trebuie ca această diagramă să fie actualizată. Odată cu diagrama se va modifica şi acest contract de furnizare a energiei termice, care nu stipulează cu exactitate temperatura la care trebuie livrată apa caldă şi căldura. De acum încolo, lucrul acesta se va întâmpla."

Primarul a spus că a făcut şi mai multe sesizări, la ANRE şi Protecţia Consumatorului. "Pentru că trăim într-o lume reglementată, am făcut şi două sesizări: una către ANRE, în care aducem la cunoştinţă faptul că cetăţenii sunt înşelaţi, fie de Termoenergetica, fie de ELCEN, respectiv una la Protecţia Consumatorului. Nu este normal să plătim ceea ce nu primim", a menţionat primarul.

"Pe termen scurt, ne aşteptăm ca toţi consilierii generali să valideze această stare de normalitate, să depăşim frustrarea pe care o inducem în general în societatea noastră prin faptul că suntem obligaţi să plătim apă caldă când ea este călâie", a declarat primarul Sectorului 4.

El a precizat că "a citit o postare a Primăriei Municipiului Bucureşti săptămâna trecută, care a fost absolut sinistră: îndemna cetăţenii să se obişnuiască cu această stare, să se obişnuiască cu frigul din casă, să se obişnuiască cu apa călduţă - citez din memorie - şi îi îndemna să plătească aceste tipuri de servicii".

"Lucrul ăsta trebuie să înceteze, aşa nu se mai poate. Ca atare, astăzi am reuşit să strângem o treime dintre semnături. Ne dorim foarte mult ca, în următoarea perioadă, în discuţiile cu celelalte partide politice, cu absolut toate, să putem avea majoritatea necesară votării acestui proiect", a arătat Băluţă.

Băluţă: Singura preocupare a primarului Capitalei este aceea de a-şi regla conturile

Băluţă susţine că singura preocupare a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, prin solicitările de audit la STB şi Termoenergetica, este aceea de a-şi regla conturile în partid. Primarul Sectorului 4 a declarat despre proiectul de creştere al costului biletelor STB că două motive i-au împiedicat pe consilierii PSD din CGMB să fie de acord cu acest proiect.

"Este foarte important să facem dreptate, într-un moment în care toate taxele şi impozitele locale au crescut, TVA-ul a crescut, impozitul pe venit a crescut, impozitul pe profit a crescut, au crescut absolut toate lucrurile. Venind în plan local, să creştem în continuare costuri pentru ceea ce înseamnă coşul zilnic al unei familii este inacceptabil. Şi spun asta pentru că, odată cu acest proiect de hotărâre, am refuzat iluzia unei comasări. Am solicitat primarului general, tocmai pentru a face economie şi pentru a avea o administraţie eficientă, pentru că o creştere, de exemplu, a costului biletului de la 3 la 5 lei ar fi adus un plus STB de 100 de milioane de lei. I-am oferit o variantă în care ar fi putut să economisească 200 de milioane de lei. Ea nu a fost acceptată şi ăsta a fost şi motivul pentru care nu am fost de acord şi ne-am abţinut cu comasările. Am propus ca ARCUB, PROEDUS, CREART să fie absorbite de Direcţia de Cultură, împreună cu celelalte entităţi pe care primarul general le-a propus", a subliniat primarul Sectorului 4.

"La ARCUB lucrează 51 de oameni, la PROEDUS lucrează 71 de oameni, la CREART 49 de oameni, la Direcţia de Cultură 28 de oameni, iar la Direcţia de Presă 25 de oameni. Ca atare, viziunea pe care primarul general o are este următoarea. Este mai bine să creştem preţul biletelor decât să reducem de la 224 de posturi pentru aceste entităţi la un număr de 30 de posturi. Asta înseamnă o economie doar salarială de minim 100 de milioane de lei, la care adăugăm cei încă 100 de milioane de lei cheltuiţi pentru diverse petreceri în cursul anului 2025. Aşadar, primarul general preferă să crească preţul biletului decât să economisească şi, într-adevăr, să genereze reformă", a subliniat Băluţă.

El a adăugat că a adus 5 miliarde de euro în România şi a creat zeci de mii de locuri de muncă şi, în fiecare clipă şi în fiecare moment, vorbeşte despre investiţii, ceea ce nu se întâmplă în nicio clipă la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti. Despre auditul cerut de primarul Capitalei la STB, respectiv la Termoenergetica, liderul PSD Bucureşti a menţionat că, în afară de faptul că, de exemplu, Direcţia de audit din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti are angajaţi 24 de oameni, iar Corpul de Control al Primarului are 27 de oameni, deci 51 de oameni, încă de acum şase ani conducerea celor două direcţii a fost gestionată de Partidul Naţional Liberal.

"Mai mult decât atât, din mai 2025, ordonatorul de credite al Primăriei Municipiului Bucureşti a fost un reprezentant al Partidului Naţional Liberal. Ca atare, nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi pe care primarul general, într-un stil mafiot, încearcă să o rezolve în interiorul propriului partid. Este regretabil că asistăm la un astfel de comportament. Nu m-am aşteptat niciodată să văd aşa ceva. Practic, acest comportament de baron nu face altceva decât să ne arate că în timpul campaniei electorale domnul primar general a indus în eroare cetăţenii. A minţit. Dorinţa de a face reformă nu există, după cum vedeţi. Nu vorbim nici o secundă despre lucrări de infrastructură, nu vorbim despre pasajul Petricani, nu vorbim despre prelungirea Ghencea, nu vorbim despre Delfinului, nu vorbim despre inelul median. Singura preocupare pe care dânsul o are este aceea de a-şi regla conturile", a mai spus Daniel Băluţă.

Liderul PSD Bucureşti a mai afirmat că nu este normal să se întâmple aşa ceva şi "în niciun caz nu se vor implica într-o astfel de operaţiune demnă de clanul Soprano". "Îl îndemn încă o dată pe primarul general să se apuce de treabă, să nu se mai plângă, să înceteze cu aceste apucături. Bucureştenii au nevoie de dreptate, au nevoie de apă caldă, au nevoie de căldură, au nevoie de respect din partea primarului general. Aceasta este consecinţa politizării unei dispute electorale pentru poziţia de primar general. Aceasta este ceea ce a reuşit în campania din decembrie dreapta să aducă în faţa bucureştenilor. Această modalitate de a trişa şi de a minţi în această modalitate alegătorii este inacceptabilă şi, din aproape în aproape, după cum vedeţi, arătăm cu foarte mare exactitate care sunt caracteristicile domnului Ciprian Ciucu", a subliniat Băluţă.

