România se pregăteşte să încheie anul cu un nou record în infrastructură! Până la finalul lui 2026, ar putea fi deschişi circulaţiei aproximativ 200 de kilometri de autostradă şi drum expres. O premieră importantă este şi tunelul Momaia, de pe autostrada Sibiu-Piteşti, primul tunel forat de pe o şosea de mare viteză din ţara noastră. Sunt paşi înainte, dar avem încă mult de recuperat pentru a ajunge la nivelul infrastructurii europene.

În acest moment vorbim despre 1.487 de kilometri, dintre care 1.349 sunt reprezentați de către autostrăzi și 138 sunt reprezentați de către drumurile expres.

România se pregătește să depășească pragul de 1.500 de kilometri. Și asta este o creștere importantă, mai ales dacă ne uităm în timp la perioada 2007-2023, în care România inaugura în medie aproximativ câte 55 de kilometri pe an. Recordul a fost stabilit în anul 2024, când s-au inaugurat 200 de kilometri, iar anul trecut au mai fost adăugați 146.

Iar anul acesta nu se lasă mai prejos, pentru că, până acum, au fost inauguraţi 70 de kilometri, iar autoritățile speră să se mai deschidă până la sfârșitul anului încă 110 kilometri.

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Pe lista proiectelor care urmează să fie deschise, mai sunt cei 10 kilometri din autostrada A0 Nord și aproximativ 30 de kilometri din tronsonul Bacău-Pașcani al autostrăzii Moldovei. Tot în decembrie urmează să se inaugureze și două tronsoane ale autostrăzii Transilvania, care însumează 55 de kilometri.

În plus, este așteptată și deschiderea tronsonului Curtea de Argeş-Tigveni de pe A1, care și acesta are aproximativ 10 kilometri, împreună cu tunelul Momaia, care este primul tunel de pe autostrada, care se va deschide pe 3 decembrie.