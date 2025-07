Grindeanu critică măsurile fiscale: "Mi se pare dubios ce se întâmplă cu jocurile de noroc". Ce propune PSD

Potrivit preşedintelui Camerei Deputaţilor, partenerii de coaliţie nu au luat în seamă amendamentele PSD, ca de exemplu, să se aplice CASS pentru pensiile de peste 4.000 de lei, să nu fie aplicat CASS pentru mamele intrate în perioada post-natală, pentru veteranii de război şi pentru foştii deţinuţi politici. "Nu cred că se reface deficitul dacă punem CASS la veteranii de război sau la foştii deţinuţi politici", susţine Grindeanu. Acesta mai spune că PSD va propune ca pachetul doi de măsuri să conţină "obligatoriu", printre altele, impozitarea sumelor transferate în afara ţării de către multinaţionale.

Care sunt propunerile PSD pentru pachetul doi

"Nu am avut susţinere pentru amendamentele pe care le-am făcut (am fost singurii), să se aplice CASS de la 4.000 de lei, la pensii, să nu aplicăm CASS pentru mamele intrate în perioada post-natală, pentru toate celelalte lucruri pe care noi le-am propus. Nu cred că se reface deficitul dacă punem CASS la veteranii de război sau la fostii deţinuţi politici. Nu vorbesc de urmaşi. Vorbesc de deţinuţii politici. Eu cred că mai sunt câteva zeci în ţara asta. Şi puţin respect pentru ei şi pentru veteranii de război cred că puteam să arătăm. N-am găsit înţelegere. Am fost singurii care am susţinut în coaliţie aceste lucruri, care nu au aşa un mare impact, dar aveau o valoare morală importantă. Din păcate, n-am găsit înţelegere şi mai sunt exemple", a declarat, marţi, Sorin Grindeanu.

Întrebat de ce a crescut doar cu un punct procentual impozitul pe câştiguri din jocuri de noroc, în timp ce pe dividende a crescut cu şase puncte procentuale, s-au tăiat bursele şi s-au pus 10% CASS pe pensii, Grindeanu a spus că toate aceste lucruri "care nu sunt bine aşezate trebuie reaşezate". "Această treabă cu jocurile de noroc mi se pare un pic dubioasă. Nu sunt în măsură să fac cercetări, să fac anchete, dar tot acest traseu pare dubios. Ai venit cu un procent, urmarea unor informări venite din partea unui director de la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, ai scăzut acel procent. În paranteză fie spus, înţeleg că acel domn director, poate e falsă informaţia, a activat în industrie până acum, deci a fost un mare apărător al industriei. Aia e bine dintr-o anumită parte, că ştie foarte bine industria, dar e acolo nu ca reprezentant al industriei, este ca reprezentant al statului, dar revenind. Urmare a acelei informări, asta ne-a spus prim-ministrul, s-a făcut această recalibrare. S-a revenit, dar nu cred că s-a revenit la nivelul normal care ar trebui să fie. Cred că în pachetul 2, de fapt sunt convins, lucrurile trebuie să fie corectate. Şi nu sunt singurele lucruri care trebuie să fie corectate", a subliniat Sorin Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, aflat pe şantierul Portului Giurgiu, a declarat că PSD vrea ca următorul pachet de măsuri fiscale să conţină "obligatoriu", printre altele, impozitarea sumelor transferate în afara ţării de către multinaţionale. "PSD vrea în acest nou pachet, obligatoriu, să discutăm despre criptomonede şi impozitare, vreau să discutăm despre impozitarea sumelor transferate în afara ţării de către multinaţionale şi să le impozităm. În paranteză fie spus, mi-aş dori ca domnii care conduc şi au preluat recent ANAF-ul să se aplece în perioada următoare spre aceste companii care transferă sume importante din România şi să vedem cum fac acest lucru", a declarat Grindeanu.

Acesta a spus că şi-ar dori ca în pachetul viitor să existe o "recalibrare drastică" a ceea ce înseamnă indemnizaţii în Consiliile de Administraţie, numărul membrilor Consiliilor de Administraţie. "Mi-aş dori să vorbim despre impozitare la multinaţionale, altfel. Da, astea sunt lucruri, câteva dintre ele, care în mod necesar trebuie să existe în pachetul 2. Şi PSD-ul va veni cu propuneri. Noi am venit şi acum cu propuneri. Una singură a fost aprobată, aceea prin care s-a redus subvenţia partidelor cu 40%. A fost amendamentul PSD. Doar acest lucru a fost aprobat. Suntem cel mai mare partid din coaliţie. Folosesc acest prilej pentru a spune următorul lucru. Cred că e bine să se ţină cont mai mult de propunerele PSD, dacă ne vor partenerii. Vă repet, eu nu cred că se reface deficitul punând CASS la veteranii de război sau la foştii deţinuţi politici. Astea sunt lucruri care depăşesc o anumită limită. De aceea, am această abordare constructivă. Vom veni cu aceste propuneri. Îmi doresc să fie mai bine luate în seamă. De altfel, în zilele următoare, o să ne consultăm aşa în partid, legat de modul în care vom gestiona şi vom aborda politic perioada următoare", a mai spus Sorin Grindeanu.

În legătură cu măsura prin care subvenţia pentru partide scade abia de anul viitor, Grindeanu a spus că PSD a venit cu o propunere, care putea fi îmbunătăţită, dar care nu a fost îmbunătăţită. "Mai mult, a fost preluată şi s-au lăudat unii cu propunerea noastră. Sunt de acord că poate să se aplice de acum. Uite, la rectificare şi în pachetul 2 poate fi îmbunătăţită. Absolut de acord", a precizat Grindeanu.

