Te îmbolnăveşti, plăteşti. În ultima şedinţă a anului, Guvernul a decis ca prima zi de concediu medical să nu fie plătită nici de către angajator, nici de către Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura va intra în vigoare din februarie 2026. Potrivit surselor Observator, premierul doreşte astfel stoparea fenomenului concediilor medicale fictive.

La final de an, Executivul face modificări majore în sistemul de sănătate: angajatul va fi cel care va suporta costul pentru prima zi a concediului medical. După şedinţa de guvern în care s-a decis măsura, premierul nu a rămas să o explice. De anul viitor, din februarie, când va intra în vigoare ordonanţa de guvern, angajatorului îi va reveni obligaţia de a plăti zilele 2-6 din concediul medical. Statul, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va plăti din ziua a şaptea. Cuantumul indemnizației este de obicei 75% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, dar poate fi 100% pentru anumite afecțiuni grave precum cancer şi urgențe medico-chirurgicale, ori concediu de risc maternal.

Ce stă în spatele deciziei luate de Guvern

Pentru aceste boli de altfel, va exista derogare şi de la neplata primei zile de medical. "Pacienţii cronici, pacienţii cu anumite patologii care chiar au nevoie de concedii medicale nu vor fi penalizaţi. Speranţa noastră este că excepţiile vor oferi siguranţă pacienţilor din România care chiar au nevoie de concedii medicale", a declarat Radu Gănescu, preşedinte COPAC. Surse Observator spun că măsura a fost introdusă pentru a stopa fenomenul "concediilor punte" între liberele acordate bugetarilor sau a concediilor fictive luate pe perioade de până în cinci zile.

"Se impune modificare legislaţiei în aşa fel încât să putem să identificăm acele situaţii în care oportunitatea din punct de vedere medical nu avea nicio legătură cu starea de sănătate a pacientului", a declarat Horaţiu Moldovan, preşedinte CNAS. Statul plăteşte anual, din bugetul casei, 6 miliarde de lei pentru concedii. Anul trecut, au fost acordate peste 3,2 milioane de certificate medicale, însumând peste 8,1 milioane de zile, în scădere cu un milion de zile faţă de 2023.

