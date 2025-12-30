Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025, el afirmând că, privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-au luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit.

Bolojan: Încheiem 2025 cu un deficit mai mic decât 8,4% din PIB. Bilanţ după 6 luni de guvernare - Facebook

"Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit", a spus premierul după şedinţa de Guvern.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Declaraţiile premierului Bolojan

"Când am ajuns la Palatul Victoria am avut trei obiective importante: să facem ordine în finanțele publice, să guvernăm cât mai bine și să o facem cu rspect pentru cetățeni. Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene și să ne pierdem încrederea piețelor financiare.

A trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, dureroase pentru români: creșterea TVA, eliminarea unor sporuri, înghețarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate. Am reușit să ne păstrăm credibilitatea și deja achităm dobânzi mai mici.

Al doilea pachet a avut în vedere reducerea unor cheltuieli ale statului. Am abordat problema pensiilor magistraților, unde valoarea pensiei și vârsta de pensionare erau văzute ca nedreptăți. Așteptăm decizia CCR în perioada următoare. Am abordat finanțarea sănătății. Azi cheltuiam mai judicios banii pentru sănătate.

Am făcut modificări importante în fiscalitate, unde aveam mai degrabă excepții și posibilități de optimizări decât reguli fiscale. Am abordat problema companiilor de stat, multe fiind găuri negre. Începem să facem ordine și în acest sector.

Măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanțele publice. După mulți ani, la finalul acestui an vom avea un deficit mai mic decât 8,4% din PIB cât ne-am propus. Mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute.

Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele și impozitele stabilite în acest an și vom fi prudenți în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creștem alte taxe și impozite. Intrăm anul viitor fără datorii pe proiectele de dezvoltare.

Bolojan: Pentru 2026, am obţinut un acord în coaliţie să continuăm reformele

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor, a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale.

Premierul a mai spus că acordul prevede o reducere a cheltuielor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum şi o reducere a subvenţiilor pe care le primesc partidele politice. El a mai afirmat că nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre.

"Am obținut acord politic în coaliție ca anul viitor să continuăm reformele în administrație. Acordul prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor și reducerea subvențiilor partidelor. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm ritmul stabilit, ar trebui să fie un an mai bun pentru toți românii", a declarat Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰