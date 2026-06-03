Lia Olguța Vasilescu critică noua lege a salarizării: Funcționarii ar putea câștiga mai mult decât primarii

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, critică proiectul noii legi a salarizării, susținând că eliminarea plafonului care limita veniturile funcționarilor din administrația locală ar putea duce la situații în care angajații din primării să câștige mai mult decât primarii. Edilul avertizează că noile prevederi ar genera creșteri semnificative ale cheltuielilor salariale pentru autoritățile locale și cere reintroducerea mecanismului de control existent în legislația actuală.

"Am cerut reintroducerea frânei în salarizarea din administraţia publică locală şi ca să fiu mai exactă - până acum, prin legea trecută, prin legea salarizării, nu se putea ca vreun funcţionar dintr-o Primărie, de exemplu, sau dintr-un Consiliu judeţean să depăşească salariul viceprimarului sau al vicepreşedintelui de Consiliu judeţean. Acest lucru a funcţionat foarte bine, pentru că, indiferent cât s-ar fi dus sporurile de mult, să zicem, exista această frână în care, practic, se plafona angajatul. Acum, pe noua variantă, dispare această frână, condiţii în care dacă scade, de exemplu, sporul pentru fondurile europene la primari şi creşte la angajaţi o să ne trezim iar în situaţia pe care am avut-o în 2017 că peste jumătate din angajaţii dintr-o Primărie aveau venitul salarial mai mare decât al primarului. Exact asta s-a încercat să se corecteze prin legea salarizării aşa cum s-a făcut ea în anul 2017", a explicat Olguţa Vasilescu, la Ministerul Muncii, unde a participat la dezbateri pe noua lege a salarizării.

Ea a adăugat că, potrivit calculelor sale, cresc "foarte mult" salariile angajaţilor din administraţia publică locală, în ciuda faptului că primarii nu şi-au dorit acest lucru.

"O vă dau calculul pe care îl am de la Primăria Craiova. Până acum, cheltuielile cu salarizarea au fost 53.400.000, acum se duc la 66.750.000. Asta înseamnă o creştere de 13.000.000 de lei, peste 2.000.000 de euro, pe care ar trebui să-i plătim în plus pentru salariile angajaţilor, în condiţiile în care venitul salarial al primarului scade cu 500 de lei. Adică este clar că e o neregulă în această lege a salarizării, iar noi am cerut să se corecteze astfel încât să ajungem într-o situaţie în care măcar să fie echitate", a afirmat primarul.

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Primarul Craiovei a mai spus că din discuţiile purtate la minister a înţeles că indemnizaţiile demnitarilor ar urma să crească eşalonat până în 2031.

"Trebuie să fim foarte atenţi la toate discuţiile care au loc în spaţiul public şi să ne uităm cu exactitate ce se întâmplă, pentru că s-ar putea ca ceea ce ne dorim şi anume ca salariile demnitarilor, de exemplu, să scadă, în condiţiile în care ele au fost plafonate din 2018 până în acest moment, să ne trezim în situaţia în care şi portarul depăşeşte ministrul din minister. (...) Şi eu vă spun că mie nu-mi convine ca primar să cresc cu peste 2 milioane de euro salariile în Primărie, în condiţiile în care până acum ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua, că toată lumea trebuie să strângă cureaua, că în administraţia publică locală lefurile sunt deja foarte mari şi iată că pe această lege trebuie să găsim o sursă de finanţare de peste 2 milioane de euro să putem să acoperim aceste creşteri", a transmis Olguţa Vasilescu.