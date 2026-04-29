Lider din PNL: Nicușor Dan trebuia să fie mai ferm în criza politică. Ce ar fi putut să facă preşedintele

Un lider al PNL îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei reacții ferme în fața crizei politice declanșate de PSD, susținând că intervenția șefului statului ar fi putut preveni escaladarea tensiunilor. Declarațiile vin în contextul în care social-democrații, alături de AUR, au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, amplificând incertitudinea politică de la București.

Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, susține că Nicușor Dan trebuia să dea un mesaj mai ferm pentru a preveni escaladarea crizei politice și consideră că dacă președintele folosea toate pârghiile conferite de funcția sa, "poate nu se ajungea aici", potrivit Mediafax.

"Trebuia să fie mai ferm, trebuia să intervină, pentru că poate nu se ajungea aici, dacă-și folosea toate pârghiile de președinte, dar să sperăm că în momentul de față va avea o atitudine normală, de președinte care dorește stabilitate", a afirmat Virgil Guran.

Întrebat ce putea să facă Nicușor Dan în această criza politică, luând în calcul și limitele mandatului prezidențial, liderul PNL din Dâmbovița a venit cu explicații: "Legea îi permite să discute, să aplaneze astfel de conflicte, iar în momentul în care ești ferm din poziția de președinte, vă spun eu că partidele înțeleg. O făcea și Iohannis și Băsescu și ceilalți și de multe ori, partidele se linișteau, dar se pare că n-a făcut acest lucru".

Articolul continuă după reclamă

Marți, la câteva ore după ce PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a afirmat că se aștepta ca aceasta să fie depusă în Parlament și a precizat că o variantă de guvern AUR -PSD i se pare "improbabilă". Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului, în timp ce votul decisiv este programat pentru 5 mai.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Mai reuşiţi să economisiţi din salariu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰