Un atac ucrainean cu drone asupra unei rafinării din orașul-port Tuapse, pe coasta rusă a Mării Negre, a declanșat un incendiu de proporții și a forțat evacuarea clădirilor din apropiere. Incidentul vine după o serie de lovituri similare care au afectat grav instalația și au provocat poluare extinsă în zonă.

Posibilă catastrofă ecologică de proporţii pe coasta Mării Negre după ce Ucraina a atacat o rafinărie a Rusiei - Profimedia

Rafinăria deţinută de Rosneft livrează produse petroliere în principal pentru export, însă activitatea acesteia a fost suspendată din 16 aprilie, în urma unui atac precedent cu drone al Ucrainei, au declarat surse din industrie, potrivit Agerpres.

Incendiu de proporții și intervenție masivă a pompierilor

"Un nou incident grav la Tuapse. Un incendiu de proporţii a izbucnit la o rafinărie de petrol în urma unui atac cu drone. Nu există victime", a declarat marţi pe Telegram Veniamin Kondratiev, guvernatorul regiunii Krasnodar.

Articolul continuă după reclamă

La stingerea incendiului au fost mobilizaţi 122 de pompieri cu 39 de autospeciale, au precizat autorităţile.

Şeful districtului administrativ din Tuapse, Serghei Boiko, a comunicat pe Telegram că în oraş a fost amenajat un centru de cazare temporară, după ce a dispus evacuarea clădirilor din apropierea rafinăriei din cauza riscului extinderii incendiului.

Explozii în toiul nopții și imagini cu fum dens

Potrivit canalului independent Telegram "Ostorojno, novosti!" ("Atenţie, noutăţi!"), exploziile au început să se audă în jurul orei locale 02:00 (23:00 GMT luni) în cursul unui atac care a durat câteva ore.

Canalul Telegram Astra a publicat o înregistrare video provenind de la camerele de supraveghere din oraş, în care se vede un nor uriaş de fum negru, şi a confirmat incendiul de la rafinărie, ţinta mai multor atacuri în ultimele zile.

Aceste atacuri repetate ale Ucrainei nu numai că au provocat daune instalaţiei, ci au dus şi la o scurgere gravă de combustibil în Marea Neagră, pe o suprafaţă de peste 10.000 de metri, care ameninţă să se transforme într-o catastrofă ecologică de proporţii pe coasta rusă a Mării Negre.

Avertismente pentru populație și efecte vizibile în oraș

Calitatea aerului s-a deteriorat în mod grav la Tuapse din cauza ploilor contaminate cu petrol şi a concentraţiei ridicate de cenuşă din aer, în timp ce nivelurile de xilol şi benzen din aer depăşesc limita admisă de două-trei ori.

Autorităţile locale recomandaseră locuitorilor săptămâna trecută să rămână în case, să ţină ferestrele închise şi să şteargă suprafeţele, după ce produse secundare provenind de la incendiile provocate de atacurile anterioare cu drone intraseră în contact cu precipitaţiile, formând un "strat negru" în zonele din jurul terminalului.

Rafinăria, o țintă repetată în ultimele zile

Terminalul din Tuapse destinat exportului de ţiţei a fost deja atacat de drone pe 16 aprilie şi 20 aprilie. Incendiul declanşat la 20 aprilie la acest terminal a putut fi stins abia peste patru zile.

Rafinăria din Tuapse are o capacitate de producţie anuală de aproximativ 12 milioane de tone, adică 240.000 de barili pe zi, producând naftă, motorină şi păcură.

Cu toate acestea, preşedintele Vladimir Putin nu a comentat nici până acum situaţia excepţională din Tuapse. Canalele televiziunii de stat de la Moscova au ignorat, de asemenea, dezastrul ecologic, notează marţi The Moscow Times.

Kievul şi-a intensificat atacurile asupra Rusiei începând din martie, în contextul în care negocierile mediate de SUA privind războiul din Ucraina au fost suspendate, iar Washingtonul se concentrează în principal pe conflictul cu Iranul.

În noaptea de luni spre marţi, apărarea antiaeriană rusă a doborât 186 de drone ucrainene cu aripi fixe în şase regiuni, precum şi deasupra mărilor Neagră şi Azov, potrivit unui comunicat publicat luni pe Telegram de Ministerul Apărării rus.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a întâmplat să nu găsiţi motorină în benzinării? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰