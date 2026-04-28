Lidera social-democraților europeni: Nu există o înțelegere între PSD şi extrema dreaptă pentru un nou Guvern

Lidera Alianța Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, Iratxe Garcia Perez, a reafirmat marți sprijinul pentru Partidul Social Democrat, subliniind că nu există o înțelegere între social-democrații români și partidele de extremă dreaptă pentru formarea unui viitor guvern, după ce PSD şi AUR au anunţat că depun împreună o moţiune împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Parlamentul European, în contextul întrebărilor legate de evoluțiile politice din România și de scenariul unei eventuale colaborări cu forțele radicale.

"Reiterez încrederea deplină în PSD. Ieri (luni -n.r.) au fost niște declarații foarte clare și directe din partea liderului de partid. PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă unele dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime. Nu s-a întâmplat așa, iar acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern", a declarat Iratxe Garcia Perez.

Întrebată despre posibilul impact al unei colaborări între social-democrați și extrema dreaptă în România, lidera grupului S&D a respins acest scenariu, invocând poziția exprimată de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

"Liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern", a precizat aceasta, adăugând că își dorește ca și Partidul Popular European să mențină aceeași linie, astfel încât, indiferent de configurația viitorului Executiv, să nu existe o asociere cu forțele extremiste.

