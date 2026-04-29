Deputatul Petre Emanoil Neagu şi-a încetat activitatea în grupul PSD şi a trecut la PNL
Deputatul Petre Emanoil Neagu a informat, miercuri, plenul Camerei Deputaţilor că îşi încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al PSD şi trece la PNL.
Informarea a fost făcută în plen de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Natalia Intotero.
"Deputatul Neagu Petre Emanoil ne aduce la cunoştinţă că îşi încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al PSD şi va activa ca deputat în cadrul grupului parlamentar al PNL", a spus Intotero.
Neagu este deputat de Buzău, ales pe listele electorale ale PSD.
