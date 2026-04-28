Femeia de 45 de ani care a intrat în comă în timpul unei intervenţii banale de înfrumuseţare, într-un cabinet din Capitală a murit ieri. Medicul care îi făcea procedura de lifting facial susţine că intervenţia a fost pregătită ca la carte, în timp de soţul femeii aduce acuzaţii grave. Cazul a intrat în atenția poliției și a Colegiului Medicilor.

Valentina era din Râmnicu Vâlcea şi a venit la București pentru o operaţie de liting facial. A ales de pe internet cabinetul privat şi ar fi beneficiat de o reducere de câteva mii de euro, pentru intervenţie. Numai că, în timpul operaţiei ceva nu a mers conform planului, iar femeia de 45 de ani a fost dusă cu salvarea la Spitalul de Urgenţă Floreasca.

"M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat, vă dați seama că am rămas fără grai", spune Sorin Dumitru, sotul pacientei.

La CT, medicii au descoperit o sângerare în cutia craniană, provocată cel mai probabil de ruperea unui vas de sânge. Aşa că pacienta a fost transferată de urgenţă la Institutul Naţional de Boli Neurovasculare. Starea ei s-a deteriorat rapid şi a intrat în moarte cerebrală.

"Fără reflexe de trunc cerebral, le numim noi, moment în care din păcate șansele de supraviețuire ale unui pacient sunt minime", spune Mugurel Rădoi, medicul curant al pacientei.

Mai bine de o săptămână, femeia a fost ținută în viață de aparate, iar ieri după amiază a murit. Medicul care o pregătise pentru intervenţia de înfrumuseţare spune că nu are ce să îşi reproşeze.

Marian Simion, medicul estetician​: Totul a fost informat, totul a fost în regulă, daţi-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea.

Reporter: Nu dumneavoastră aţi făcut operaţia?

Marian Simion, medicul estetician​: Da, intervenţia a fost a mea dar trebuie să ştiu informaţii medicale.

Reporter: Colegii dumneavoastră de ce nu au cerut o analiză în prealabil?

Marian Simion, medicul estetician​: La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi daţi un pic de timp să vorbesc şi eu cu cineva din zona de spital să ştiu ce s-a întamplat.

Medicii plasticieni spun însă că astfel de operaţii presupun evaluări complexe.

"Este o intervenţie extensivă în care de obicei se foloseşte anestezie generală pentru siguranţa pacientului. Asta presupune un planning preoperator foarte atent în care facem analize de sânge, consulturi", spune dr. Corina David-Itu, medic specialist chirurgie plastică.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția a respectat protocoalele medicale.

