Femeia de 45 de ani, care a intrat în comă în timpul unei intervenţii banale de înfrumuseţare, într-un cabinet din Capitală, a murit. Familia acuză medicul că nu i-ar fi făcut analize şi că ar fi operat-o într-un cabinet de dentist. Între timp, apar şi alte tinere care susţin că au fost mutilate de acelaşi estetician. Colegiul Medicilor a deschis o anchetă.

Valentina a murit după 10 zile de comă la Institutul de Boli Neurovasculare. Femeia de 45 de ani, din Râmnicu Vâlcea, şi-a dorit un mini lifting facial, procedura numită cat eyes, de alungire a ochilor. Pe masa de operaţie însă, lucrurile au luat o întorsătură gravă.ţ

"M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce: " domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea.", explică Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Dupa zile de comă, femeia a murit la spital.

"Ultima dată, când așa era pe targă, am pupat-o și am zis te aștept afară. Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci.", a adăugat soţul pacientei.

Soţul femeii a venit la morgă încă de la primele ore ale diminetii. Trupul acesteia a fost ridicat si dus la Râmnicu Vâlcea, acolo unde va avea loc inmormântarea.

Soţul femeii acuză că nu i s au făcut analize medicale înainte de intervenție. Femeia a fost pusă în schimb sa semneze un document prin care declara că este conștientă de posibilele complicații și că acceptă procedura fără a solicita ulterior daune materiale sau morale. Mai mult, hârtia o obliga la plata unor daune în cazul în care va defăima cabinetul pe reţelele sociale.

"De ce să veniţi la mine? Acum să mă laud şi eu un pic, am totuşi o experienţă. Având destulă activitate, am ajuns să mă şi pricep şi îmi iese ceva.", spunea în trecut medicul care a operat-o.

După aceasta tragedie, mai multe femei au prins curaj să îl reclame pe medic.

"Mi-a strâmbat mameloanele, am sânii plaţi, lunguieţi, lăsaţi, am pielea lăsată, am niste cicatrice îngrozitoare. Îmi spune la telefon: dacă vrei să te repar, punem bani jumate, jumate, tu plăteşti implantul şi eu o să plătesc sala de operaţie. Da, dar te pun să semnezi că orice s-ar întâmpla cu tine eu nu răspund.", mărturiseşte Cristina Bordeianu, fostă pacientă.

"Pentru un lifting facial am ajuns la el. Pur şi simplu m-a strâmbat. Ba mai mult de atât, au trecut 2 ani şi jumătate şi de aici încă îmi supurează. 3.100 de euro mi-a cerut​.", spune o altă fostă pacientă.

Familia crede că procedura realizată de doctor are legătură cu moartea femeii. Acuză în plus şi condiţiile precare în care a avut loc procedura.

"Era ca un cabinet normal, cum ar veni la dentist, un scaunel.", adaugă Sorin Dumitru, soţul pacientei.

La analizele făcute de medicii de la Institutul de Boli Neurovasculare, s-a descoperit că Valentina suferea de o boală a sistemului imunitar şi că ar fi putut avea un anevrism mai vechi.

"Am efectuat interventia chirurgicală de clipare a acestui anevrism. volutia ei a fost din ce in ce mai proastă.", explică Mugurel Rădoi, medic primar neurochirurgie vasculară.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat cu privire la acest caz, la fel şi Ministerul Sănătăţii, care a cerut verificări urgente la cabinetul medical din spatele Guvernului.

La o zi după moartea femeii, cabinetul medicului estetician este închis, iar doctorul nu este aici. În schimb, în interior sunt două asistente care spun că au venit să facă curat. Cel mai probabil se pregătesc pentru controalele anunţate de Direcția de Sănătate Publică și de Inspecția Sanitară

Contactat de reporterii observator, medicul nu vrea sa spuna nimic despre acets caz

Marian Simion, medicul estetician acuzat de malpraxis: Discutăm când ne vedem în faţă.

Reporter: Nu aveţi nimic de declarat momentan cu privire la decesul acestei paciente?

Marian Simion, medicul estetician acuzat de malpraxis: Vorbim mai târziu, mai pe seară, şi vă spun.

După intervenţie, doctorul spunea că nu are ce să işi reproşeze.

Marian Simion, medicul estetician: Totul a fost informat, totul a fost în regulă.

Reporter: Colegii dumneavoastră de ce nu au cerut o analiză în prealabil?

Marian Simion, medicul estetician: La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

