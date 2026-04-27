Cu cât tehnologia avansează mai mult, cu atât şi tentativele de înşelătorie urmează trendul. Mulţi clienţi apelează mai nou la poze trucate făcute de Inteligenţa Artificială ca să mânânce gratis. Imaginile cerute şi generate sunt de exemplu o pizza cu mucegai, un fir de păr în shaorma sau un burger cu carne crudă. Practic Inteligenţa Artificială plăteşte cina.

Concret clienţii transmit mai departe că o comandă conformă este, de fapt, o comandă stricată.

Am încercat și noi să facem acest experiment. În mai puțin de un minut inteligența artificială a transofrmat un burger normal într-un burger stricat, mucegăit. Practic, așa acționează și cei care vor să mănânce gratis, atunci când dau comandă de mâncare.

În general, sunt vizate restaurantele care au rulaj mare pe livrări, fie că vorbim despre shaorma, burgări sau pizza, unde, probabil, se pot modifica și cel mai ușor aceste poze.

Autorităţile spun că momentan nu există reclamații în acest sens din partea restaurantelor.

Patronii au luat însă măsuri interne. Restaurantele verifică mai bine comenzile şi au chiar departamente speciale care se ocupă de aceste reclamații. Totodată au început să se uite mai des pe camerele de supraveghere din momentul în care comanda este ambalată.

Cel mai des, clienții semnalează fie produse lipsă, fie astfel de situații cu comenzi stricate, aşa că managerii se uită pe camerele de supraveghere.

