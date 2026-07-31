Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că se poate face guvern şi fără cele 127 de voturi ale PSD, el arătând că a văzut ieri în Senat cum cei de la AUR au votat alături de cei de la PNL şi USR şi au o majoritate confortabilă şi fără PSD.

Grindeanu: "Se poate guvern şi fără PSD. Am văzut cum AUR a votat alături de PNL şi USR" - Hepta

"PSD de fiecare dată a venit şi a zis România a mers într-o direcţie greşită şi merge în continuare. Modul în care gestionează Ilie Bolojan ca prim-ministru, lucrurile, este unul greşit. PSD, în mod transparent, a ieşit din această coaliţie de guvernare. Asta nu înseamnă că punem garduri şi facem decizii de acest tip. Poate să se facă guvern şi fără cele 127 de voturi ale Partidului Social-Democrat", a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Parlament.

El a arătat că a văzut ieri în Senat cum cei de la AUR au votat alături de cei de la PNL şi USR. "Au o majoritate confortabilă şi fără noi. Am auzit de la domnul Bolojan cum s-au mai întâlnit. Nu depinde doar de noi. Da, suntem principala forţă politică, sa, suntem dispuşi oricând să fim parte a soluţiei, dar avem 127 de voturi, nu mai mult de atât", a subliniat Grindeanu.