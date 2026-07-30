Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, l-a acuzat joi pe premierul Ilie Bolojan că "minte tot mai des" şi că poartă responsabilitatea pentru problemele cu care se confruntă România, susţinând că sistemul de sănătate a fost împins într-o criză profundă, iar personalul medical este nevoit să protesteze pentru a fi ascultat.

Manda, atac la Bolojan după greva din sănătate: Minciuna pare să vă caracterizeze tot mai des activitatea - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre

Într-o postare publicată pe Facebook, Manda afirmă că actuala guvernare ia decizii fără dialog, unilateral şi "fără respect pentru oamenii care ţin această ţară în picioare". "Domnule Bolojan, minciuna pare să vă caracterizeze tot mai des activitatea politică. Purtaţi întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România. şi, ca de fiecare dată, românii sunt cei care plătesc preţul ambiţiilor dumneavoastră. O ţară în care sistemul de sănătate este împins într-o criză profundă. O ţară în care medici, asistenţi, infirmieri şi ceilalţi angajaţi din spitale sunt obligaţi să iasă în stradă pentru a fi ascultaţi. O ţară în care pacienţii privesc cu teamă şi nesiguranţă spre un sistem care ar trebui să le ofere încredere şi protecţie. Acestea sunt rezultatele unei guvernări fără dialog. Cu decizii luate unilateral. Cu calcule reci pe hârtie şi fără respect pentru oamenii care ţin această ţară în picioare", a scris liderul social-democrat.

Manda îl acuză pe premier că încearcă să distragă atenţia de la problemele interne

Acesta îl acuză pe premier că încearcă să distragă atenţia de la problemele interne prin explicaţii privind întâlnirile cu liderul AUR, George Simion. "În timp ce România se confruntă cu aceste probleme reale, dumneavoastră pierdeţi timpul explicând încă o minciună. După ce aţi împărţit lecţii de moralitate, le spuneţi acum românilor că întâlnirile cu George Simion sunt fireşti. Nu întâlnirea este problema, domnule Bolojan. Nu ne surprinde. Este doar o nouă dovadă că, atunci când este vorba despre putere, principiile devin negociabile. Însă le cereţi din nou românilor să creadă altceva decât le-aţi spus până ieri", susţine Manda.

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În finalul mesajului, secretarul general al PSD afirmă că România este blocată de 86 de zile din cauza "încăpăţânării şi lipsei de viziune" a lui Ilie Bolojan şi îl acuză pe acesta că rămâne la Palatul Victoria "cu sprijinul lui George Simion şi prin negocieri făcute pe sub masă". "Sunt 86 de zile de când România este blocată de încăpăţânarea şi lipsa dumneavoastră de viziune. De 86 de zile rămâneţi la Palatul Victoria cu sprijinul lui George Simion şi prin negocieri făcute pe sub masă. Iar în loc să guvernaţi, vă consumaţi energia încercând să justificaţi noi minciuni, pe care vi le aplaudă doar boţii, roboţii şi tiriboţii", mai scrie Claudiu Manda.