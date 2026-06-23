PNL, după ce guvernul Veștea a picat: Cine a trădat nu mai face parte din partid. Grindeanu să-și dea demisia

Sighiartău a precizat că se impune demisia de onoare a liderului PSD, Sorin Grindeanu despre care a spus că este unul dintre marii responsabili ai crizei politice.

Sighiartău: Guvernul trădării a căzut; PNL cere preşedintelui să convoace consultările conform Constituţiei

"Guvernul trădării a căzut. Nu poţi construi pe trădare şi pe corupţie morală. Au fost 48 de zile pierdute pentru România şi pentru români, au fost 48 de zile de presiune pe Partidul Naţional Liberal şi pe cei care au avut doar să respecte voinţa cetăţenilor şi alegătorilor care i-au trimis în Parlamentul României. Partidul Naţional Liberal este un partid responsabil", a afirmat Sighiartău, după votul din Parlament privind respingerea învestirii Guvernului Veştea.

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Potrivit lui Sighiartău, "cei care au votat astăzi acest Guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Naţional Liberal", iar "ştampila trădării îi va urmări toată viaţa".

El a spus că PNL încă de la început a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc şi îi solicită preşedintelui României să convoace consultările.

"De aceea, în acest moment, după 48 de zile de criză, Partidul Naţional Liberal face un apel la responsabilitate. Şi în urmă cu 10 zile Partidul Naţional Liberal oferit soluţii clare pentru România: fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Naţional Liberal împreună cu partidele partenere USR şi UDMR. Trebuie clarificată direcţia politică a României, de aceea îi solicităm preşedintelui României să convoace consultările, conform Constituţiei României, astfel încât în câteva zile să avem un guvern învestit care este în slujba românilor", a arătat Sighiartău, citat de Agerpres.

Întrebat în legătură cu faptul că liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că formaţiunea sa nu va vota un guvern minoritar al PNL, USR şi UDMR, Sighiartău a spus că Sorin Grindeanu, care este "unul dintre marii responsabili ai acestei crize", trebuie să-şi revizuiască atitudinea. "Cred că o demisie de onoare se impune", a adăugat secretarul general al PNL.

Abrudean: Colegii care s-au situat în afara hotărârilor PNL vor fi sancţionaţi

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, vicepreşedinte al PNL, a afirmat că rezultatul votului din Parlament confirmă că o propunere de prim-ministru desemnat făcută fără consultarea partidului din care provine, fără consultări, nu este acceptată de forul Legislativ.

"Suntem la finalul şedinţei plenului reunit al celor două Camere pentru învestirea propunerii de prim ministru şi a listei de miniştri aferentă. Rezultatul votului, aşa cum a fost comunicat, 189 de voturi pentru din 233 de voturi necesare, confirmă faptul că o propunere făcută fără consultarea partidului din care provine prim ministrul desemnat, deci fără transparenţă, fără consultări, nu a fost acceptată de Parlament", a spus Abrudean.

El a subliniat că Partidul Naţional Liberal nu a susţinut şi nu a votat această propunere, "cu excepţia câtorva colegi care s-au situat în afara hotărârilor Congresului Partidului Naţional Liberal şi care vor fi sancţionaţi ca atare".

Motreanu: Guvernul trădătorilor nu a obţinut votul nici după ce Veștea s-a umilit în faţa AUR

La rândul său prim-vicepreşedintele PNL, Dan Motreanu, a transmis că sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar transparent, prin noi consultări convocate de şeful statului şi printr-o înţelegere scrisă, bazată pe principii, "nu pe negocieri fcute pe picior".

"Guvernul trădătorilor nu a obţinut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în faţa AUR, într-o încercare disperată de a obţine sprijinul acestui partid. Partidul Naţional Liberal nu a votat guvernul PSD-Veştea şi a anunţat că nu va mai guverna cu PSD. Guvernul respins de Parlament era controlat de PSD, Adrian Veştea fiind doar o marionetă a PSD. La şase săptămâni după demiterea Guvernului Bolojan, nu vedem o soluţie care să vină de la PSD, partidul care a declanşat această criză politică", a scris Motreanu, luni, pe Facebook.

Liderul liberal pledează pentru un acord politic pe şase luni, ca soluţie la ieşirea din actuala criză politică.

"Partidul Naţional Liberal a indicat şi soluţia ieşirii din criza politică: un acord politic prin care partidele semnatare să se angajeze ca, timp de şase luni, să respecte o serie de condiţii. Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-şi asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susţine programele de investiţii. În condiţiile în care partidele ar semna un astfel de pact naţional, există două variante care pot fi luate în calcul: un guvern minoritar PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR. Sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin noi consultări convocate de preşedintele ţării şi printr-o înţelegere scrisă, bazată pe principii şi nu pe negocieri făcute pe picior, după ce lista guvernului ajunsese deja la Parlament", a adăugat Dan Motreanu.

Guvernul Adrian Veştea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi "pentru" şi 23 de voturi împotrivă. Pentru ca Guvernul să fie învestit era nevoie de votul favorabil a cel puţin 233 de parlamentari.