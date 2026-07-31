Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi seară că, în cazul în care proiectul noii legi a salarizării nu va fi adoptat de Parlament, acest lucru "este ceva de digerat", însă "soarta țării nu depinde de legea salarizării", potrivit Agerpres.

"Nu vine apocalipsa". Ce crede Dominic Fritz că se va întâmpla dacă legea salarizării nu trece - Hepta

Dominic Fritz consideră că legea salarizării este importantă şi necesară, însă în cazul în care nu va fi găsit consensul politic pentru o lege "bună", "nu vine apocalipsa". Preşedintele USR a menţionat că în proiectul legii salarizării sunt mai multe lucruri care nu-i plac, exemplificând grila unică de salarizare pentru administraţia locală.

"Eu cred că în cazul legii salarizării, la un moment dat, va trebui să şi constatăm că nu va trece. Dacă rămâne singurul jalon PNRR care nu trece, eu cred că este ceva de digerat pentru România. Şi eu cred că trebuie să treacă, vă spun sincer şi eu am mai multe dubii, nu este o lege perfectă, dimpotrivă, sunt multe lucruri cu care şi eu am nişte dureri de burtă, de exemplu, faptul că avem o singură grilă pentru administraţie locală, adică aceleaşi salarii, indiferent (...) nu neapărat de dimensiune, dar de puterea de cumpărare, de piaţă de muncă, de salariile locale. Deci sunt mai multe lucruri care nu-mi plac, dar, încă o dată, totuşi, cred că trebuie să atragem aceşti bani. Tot ce spun este că dacă nu trece, nu este un capăt de ţară", a spus Dominic Fritz la Digi 24.

Liderul USR a menţionat că are un punct de vedere "realist" asupra proiectului legii salarizării.

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"Unele lucruri nu ies, mai ales că am avut timp peste 3 ani de zile, PSD în primul rând a avut timp 3 ani de zile, peste 3 ani de zile să facă această lege, n-au reuşit. Acum, sabotaj până la capăt, vom supravieţui şi fără această lege şi într-adevăr e bine că acum au trecut totuşi câteva din celelalte jaloane şi sper să treacă şi o variantă constituţională (a legii integrităţii n.r.). Eu sunt realist, ce să spun. (...) soarta ţării nu depinde de legea salarizării. Cred că o astfel de lege este importantă, este necesară, dar nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic pentru o lege bună", a adăugat Dominic Fritz.