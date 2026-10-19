Programul audierilor

Guvernul Luca Niculescu are 17 miniştri, 11 dintre ei şi un ministru delegat fiind propuşi de PSD, iar ceilalţi fiind fără apartenenţă politică.

Luni, sunt chemaţi la audieri, în intervalul 12.00 - 20.00, miniştrii propuşi la Agricultură - Florin Barbu, Dezvoltare - Marcel Alexandru Stoica, Energie - Dumitru Chisăliţă, Apărare - Radu Oprea, Economie - Daniel Zamfir, Digitalizare - Bogdan Dumitru, Finanţe - Alexandru Nazare, Educaţie - Sorin Costreie, Învăţământ preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne - Marian Neacşu, Transporturi - Ştefan Ovidiu Popa, Mediu - Natalia Intotero şi Cultură - Ioana Ciocan.

Marţi, audierile încep la ora 09.00 şi se încheie la ora 12.00, urmând să fie audiaţi miniştrii nominalizaţi la Justiţie - Radu Marinescu, Mihai Ghifiu - Proiecte Europene, Externe - Dan Neculăescu, Muncă - Florin Manole şi Sănătate - Alexandru Rogobete.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.

Votul de învestitură în plenul Camerelor reunite este programat marţi, de la ora 14.00.

Pentru a trece de votul Parlamentului, Guvernul Niculescu are nevoie de cel puţin 233 de voturi. Premierul desemnat a semnat un acord de susţinere cu liberalii şi, conform unor surse, un acord similar ar putea fi semnat şi cu UDMR. USR şi AUR nu susţin Guvernul Luca Niculescu.

Până acum, Parlamentul a respins Cabinetele Veştea şi Mureşan. Eugen Tomac, nominalizat şi el premier de către preşedinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament.