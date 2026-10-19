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Live Text Miniştrii propuşi de Luca Niculescu, la testul Comsiiilor. Audierile încep astăzi de la 12:00

Audierile miniştrilor Guvernului Luca Niculescu în comisiile parlamentare de specialitate încep luni, la ora 12.00 şi se încheie marţi, la ora 12.00, în aceeaşi zi fiind programată şi şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care noul Executiv ar urma să primească votul de învestitură. După luni de negocieri, voturi, eşecuri în Parlament, urmate de noi desemnări, criza politică din România pare, în sfârşit, aproape de final.

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Editor Bianca Iacob
Publicat la 19.10.2026, 07:20 | Modificat la 19.10.2026, 07:53
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19.10.2026, 07:31

Programul audierilor

Guvernul Luca Niculescu are 17 miniştri, 11 dintre ei şi un ministru delegat fiind propuşi de PSD, iar ceilalţi fiind fără apartenenţă politică.

Luni, sunt chemaţi la audieri, în intervalul 12.00 - 20.00, miniştrii propuşi la Agricultură - Florin Barbu, Dezvoltare - Marcel Alexandru Stoica, Energie - Dumitru Chisăliţă, Apărare - Radu Oprea, Economie - Daniel Zamfir, Digitalizare - Bogdan Dumitru, Finanţe - Alexandru Nazare, Educaţie - Sorin Costreie, Învăţământ preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne - Marian Neacşu, Transporturi - Ştefan Ovidiu Popa, Mediu - Natalia Intotero şi Cultură - Ioana Ciocan.

Marţi, audierile încep la ora 09.00 şi se încheie la ora 12.00, urmând să fie audiaţi miniştrii nominalizaţi la Justiţie - Radu Marinescu, Mihai Ghifiu - Proiecte Europene, Externe - Dan Neculăescu, Muncă - Florin Manole şi Sănătate - Alexandru Rogobete.

Fiecare ministru are alocată câte o oră pentru audieri, iar avizul comisiilor este consultativ.

Votul de învestitură în plenul Camerelor reunite este programat marţi, de la ora 14.00.

Pentru a trece de votul Parlamentului, Guvernul Niculescu are nevoie de cel puţin 233 de voturi. Premierul desemnat a semnat un acord de susţinere cu liberalii şi, conform unor surse, un acord similar ar putea fi semnat şi cu UDMR. USR şi AUR nu susţin Guvernul Luca Niculescu.

Până acum, Parlamentul a respins Cabinetele Veştea şi Mureşan. Eugen Tomac, nominalizat şi el premier de către preşedinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament.

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19.10.2026, 07:32

Bolojan anunţă că a semnat acordul cu premierul desemnat Luca Niculescu

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a anunţat, duminică seară, că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu, acord care stabileşte condiţiile pe care viitorul Executiv trebuie să le respecte până la adoptarea bugetului pe 2027. Potrivit lui Bolojan, una dintre clauzele acordului este ca România să aibă „un deficit bugetar anul viitor în scădere" şi să ajungă „la maximum 5,3%, ceea ce este ţinta pe care România şi-a asumat-o în anii trecuţi".

"Am semnat exact înainte de a veni la emisiune acest acord cu domnul Luca Niculescu, premierul desemnat de preşedintele României, care stipulează condiţiile pe care dânsul şi le asumă în schimbul votului de învestitură pe care Partidul Naţional Liberal i l-ar acorda. E, în fapt, un acord care stabileşte condiţiile pentru următoarele două-trei luni de zile, până la adoptarea bugetului pe anul 2027", a declarat Ilie Bolojan, duminică, la B1 TV.

Preşedintele PNL a subliniat că nu este un acord politic sau un cec dat în alb pentru viitorul guvern. "Nu este un acord politic, nu este un cec în alb dat acestui guvern, ci pur şi simplu este un acord necesar pentru ca ordonanţele care trebuie date, de exemplu, pentru rectificările bugetare, în aşa fel încât serviciile de bază să poată funcţiona în perioada următoare, să poată fi aprobate în Parlament, pentru ca ordonanţele care vin în pregătirea bugetului pe 2027 să poată fi date şi să fie aprobate în Parlament", a explicat Ilie Bolojan.

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Bianca Iacob
Bianca Iacob
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