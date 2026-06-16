Ministrul interimar al Economiei Irineu Darău (USR) a lansat un atac dur la adresa premierului desemnat Adrian Veştea, despre care a afirmat că este "un liberal roşu, care nu este potrivit să conducă un guvern".

Ministru USR, atac dur la adresa lui Veştea: S-a urcat maimuţa în copac şi i se vede fundul - Facebook

"Ceea ce vedem în zilele acestea este un om politic mic care trădează liberalismul şi căruia, din păcate, acum îi vede o ţară întreagă limitele. Ştiţi, era o vorbă. S-a urcat maimuţa în copac şi i se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veştea şi sper să nu ajungă premier pentru că atunci greşelile şi aroganţa lui vor costa România", a spus ministrul interimar al Economiei, la Digi24.

El s-a declarat absolut convins că un om precum Adrian Veştea "nu este potrivit să conducă un guvern, după ce a postat pe Facebook mesajul "Adriane, nici nu ştii cât de mic începi să fii".

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Darău: Liberalii roşii nu mai pot să fie în PNL

Darău a susţinut că Veştea nu a făcut nimic pentru Braşov în calitate de ministru al Dezvoltării, în acea perioadă fiind ratate multe oportunităţi. De asemenea, l-a acuzat pe Veştea că negociază cu "extremişti", pentru a obţine voturile necesare învestirii Guvernului său.

Irineu Darău a afirmat că tensiunile din interiorul PNL ar putea duce la o separare între cele două curente din partid. "Trebuie să se rupă. E tot o despărţire a apelor. După tot ce s-a întâmplat în aceste zile, liberalii roşii nu mai pot să fie în PNL. Nu mă bag în treburile altui partid, dar încă o dată, dacă acum PNL nu are coloana să despartă apele şi să renunţe la oamenii care sunt oricând cu arma la picior să bată palma cu PSD-ul, înseamnă că PNL-ul are o problemă", a spus acesta.

Întrebat ce se va întâmpla dacă nu se va contura o majoritate parlamentară, ministrul interimar a afirmat că inclusiv alegerile anticipate trebuie luate în calcul.