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Ministru USR, atac dur la adresa lui Veştea: S-a urcat maimuţa în copac şi i se vede fundul

Ministru USR, atac dur la adresa lui Veştea: S-a urcat maimuţa în copac şi i se vede fundul - Facebook
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 16.06.2026, 14:29 | Modificat la 16.06.2026, 14:33

Ministrul interimar al Economiei Irineu Darău (USR) a lansat un atac dur la adresa premierului desemnat Adrian Veştea, despre care a afirmat că este "un liberal roşu, care nu este potrivit să conducă un guvern".

"Ceea ce vedem în zilele acestea este un om politic mic care trădează liberalismul şi căruia, din păcate, acum îi vede o ţară întreagă limitele. Ştiţi, era o vorbă. S-a urcat maimuţa în copac şi i se vede fundul. Îmi pare rău, acesta este Adrian Veştea şi sper să nu ajungă premier pentru că atunci greşelile şi aroganţa lui vor costa România", a spus ministrul interimar al Economiei, la Digi24.

El s-a declarat absolut convins că un om precum Adrian Veştea "nu este potrivit să conducă un guvern, după ce a postat pe Facebook mesajul "Adriane, nici nu ştii cât de mic începi să fii".

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Darău: Liberalii roşii nu mai pot să fie în PNL

Darău a susţinut că Veştea nu a făcut nimic pentru Braşov în calitate de ministru al Dezvoltării, în acea perioadă fiind ratate multe oportunităţi. De asemenea, l-a acuzat pe Veştea că negociază cu "extremişti", pentru a obţine voturile necesare învestirii Guvernului său.

Irineu Darău a afirmat că tensiunile din interiorul PNL ar putea duce la o separare între cele două curente din partid. "Trebuie să se rupă. E tot o despărţire a apelor. După tot ce s-a întâmplat în aceste zile, liberalii roşii nu mai pot să fie în PNL. Nu mă bag în treburile altui partid, dar încă o dată, dacă acum PNL nu are coloana să despartă apele şi să renunţe la oamenii care sunt oricând cu arma la picior să bată palma cu PSD-ul, înseamnă că PNL-ul are o problemă", a spus acesta.

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Întrebat ce se va întâmpla dacă nu se va contura o majoritate parlamentară, ministrul interimar a afirmat că inclusiv alegerile anticipate trebuie luate în calcul.

Redactia Observator
Redactia Observator
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