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Tensiuni în PNL după desemnarea lui Veştea. Bolojan îl acuză pe Nicuşor Dan că încearcă ruperea partidului

Ilie Bolojan Tensiuni în PNL după desemnarea lui Veştea. Bolojan îl acuză pe Nicuşor Dan că încearcă ruperea partidului - Profimedia
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Larisa Andreescu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 14.06.2026, 10:34 | Modificat la 14.06.2026, 10:43

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat duminică faptul că desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier de către preşedintele Nicuşor Dan s-a făcut fără consultarea conducerii liberale. Bolojan a catalogat decizia drept "un act ostil".

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică faptul că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Liderul liberal a susținut că desemnarea reprezintă „o evidentă încercare de rupere a PNL”, despre care afirmă că a intuit-o încă de la căderea precedentului guvern.

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„Este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a afirmat acesta.

Bolojan a criticat faptul că șeful statului a ales un membru al partidului pentru funcția de premier fără o discuție prealabilă cu conducerea formațiunii.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a declarat președintele PNL.

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Acesta a anunțat că liberalii vor convoca în perioada următoare o ședință a Biroului Politic Național pentru a stabili poziția oficială a partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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