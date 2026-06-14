Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat duminică faptul că desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de premier de către preşedintele Nicuşor Dan s-a făcut fără consultarea conducerii liberale. Bolojan a catalogat decizia drept "un act ostil" .

Tensiuni în PNL după desemnarea lui Veştea. Bolojan îl acuză pe Nicuşor Dan că încearcă ruperea partidului - Profimedia

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică faptul că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Liderul liberal a susținut că desemnarea reprezintă „o evidentă încercare de rupere a PNL”, despre care afirmă că a intuit-o încă de la căderea precedentului guvern.

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„Este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a afirmat acesta.

Bolojan a criticat faptul că șeful statului a ales un membru al partidului pentru funcția de premier fără o discuție prealabilă cu conducerea formațiunii.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a declarat președintele PNL.

Acesta a anunțat că liberalii vor convoca în perioada următoare o ședință a Biroului Politic Național pentru a stabili poziția oficială a partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea.