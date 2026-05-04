Bogdan Ivan, după demiterea șefului ADR, Dragoş Vlad: Execuție politică. Nu a jurat credință #Rezist

Fostul ministru Bogdan Ivan acuză o "execuție politică" după schimbarea lui Dragoș Vlad de la șefia ADR, susținând că acesta a fost înlăturat deși era " un profesionist apolitic, a refuzat să "jure credinţă sectei #Rezist" şi să le "rezolve" toate solicitările deloc legale sau "ortodoxe", potrivit News.ro .

"Dragoş Vlad, şeful ADR, nu a fost schimbat pentru că nu a livrat. Ci pentru că nu «a jurat credinţă #Rezist»! Nu e o opinie. E un fapt. L-am cunoscut acum 3 ani când am devenit Ministrul Digitalizării. Nu era cu carnet de partid #PSD sau altă echipă. Unii din echipa mea îmi cereau să îl schimb pentru că e #OmulPNL. Eu nu iau decizii sugerate sau impuse de nimeni, ci doar de gândirea şi conştiinţa mea. Toţi erau ironici când spuneam că Ivan şi Vlad vor livra Cloud Guvernamental, după mai bine de 10 ani în care toţi «potenţii» politicii româneşti l-au promis. Ei au zis, iar eu şi Dragoş Vlad am făcut (cu suport real din partea Premierului Marcel Ciolacu): am lucrat în execuţie. Nu pe hârtie, nu în prezentări şi am livrat în decembrie 2025 Cloud-ul Guvernamental", a afirmat fostul ministru social-democrat al Energiei, Bogdan Ivan.

Ivan spune că împreună cu Dragoş Vlad a mai făcut ca "3 jaloane PNRR să fie îndeplinite, 30 de instituţii conectate, sisteme migrate, altele în curs, contracte semnate şi concept pentru AI GigaFactory".

"Concret: proiecte de 7 miliarde de euro pentru România! Motivul invocat oficial pentru schimbarea de acum câteva zile: Problemele de la SEAP şi Ghişeul.ro. Exact sistemele vechi care trebuiau mutate în cloud - proces deja început. Pe româneşte: au căzut nişte sisteme vechi şi a fost schimbat omul care le repara. Apoi ni se spune că "s-au pierdut bani". Nu s-au pierdut. S-au economisit", adaugă Ivan.

"Concluzia: execuţie politică. Pentru că Dragoş Vlad, un profesionist apolitic, a refuzat să «jure credinţă sectei #Rezist» şi să le «rezolve» toate solicitările deloc legale sau «ortodoxe». Vă miră? Că «imaculaţii» ar scoate/bloca/înlocui proiecte doar ca să le ia unii «imaculaţi» ca şi ei? Cred că unele instituţii ale statului ar putea să stea la o cafea cu Dragoş Vlad şi să afle ce presiuni s-au pus pe el în ultimele luni. Şi ne întoarcem la veşnica problemă: când ceva performează, înlocuim doar pentru că nu e din «gaşca noastră». Restul e zgomot. Nu sunt prieten cu Dragoş Vlad şi nu am nicio afinitate subiectivă. Dar e un profesionist, vizionar şi unul dintre cei mai serioşi şi patrioţi oameni cu care am lucrat în cariera mea. Iar acum a fost "executat" pentru că nu face parte din corul hashtagilor. Două zile: tic-tac! ", încheie Bogdan Ivan.

Vineri, Aurel-Cătălin Giulescu, fost consilier de stat în aparatul propriu de lucru al vicepremierului Oana Gheorghiu, a fost numit la conducerea Autorităţii pentru Digitalizarea României, în locul lui Dragoş-Cristian Vlad.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunţat că Vlad a fost demis de la şefia ADR din cauza unor "eşecuri în lanţ" ale instituţiei.

"În sfârşit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea preşedintelui ADR. Şi tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară. Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României! De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct", afirma, vineri, ministrul Economiei, Irineu Darău.

El a enumerat "eşecuri în lanţ" ale ADR.

"Când pierzi în instanţă finanţarea pentru specialiştii care lucrează la Cloudul Guvernamental şi nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă. Când lansezi platforme cu erori majore, greu de folosit pentru cetăţeni sau încerci să porneşti achiziţii mari fără bază legală, vorbim despre proiecte eşuate şi decizii luate în afara regulilor. Când induci ideea că «s-au pierdut» zeci de milioane de euro, deşi în realitate era vorba despre economii, creezi, de fapt, confuzie şi neîncredere. Când refuzi să furnizezi date ministerului coordonator, creezi un mediu în care subalternii refuză monitorizări şi emiţi reglementări ignorând regulile, vorbim despre insubordonare şi lipsă de transparenţă. Când platforme esenţiale precum Ghişeul.ro sau SEAP se blochează, nu vorbim despre simple incidente recurente, ci despre un management defectuos al unor infrastructuri critice, care au fost gestionate fără organizare şi fără o viziune concretă. Toate aceste eşecuri în lanţ, de care este responsabilă ADR, trebuie să aibă consecinţe", mai spunea ministrul Economiei, subliniind că este nevoie de accelerarea transformării digitale.

Autoritatea pentru Digitalizarea României are rolul de a realiza şi coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale.

