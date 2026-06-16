PNL pregăteşte excluderea rapidă a lui Veştea. Numărul parlamentarilor liberali care votează Guvernul a scăzut

Renegat de propriul partid, premierul desemnat Adrian Veştea caută susţinere la PSD şi UDMR, dar şi la exilaţii din SOS şi POT, ca să poată trece propriul guvern. În plus, se bazează şi pe voturile pe care le-ar putea obţine cu ajutorul taberei puciştilor din PNL.

Adrian Veştea a sfidat ultimatumul dat de PNL, care a expirat azi, la ora 10, şi a anunţat că nu-şi va depune mandatul.

"Poziţia mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare şi merg mai departe cu aceeaşi hotărâre. Nu caut confruntări şi nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul ţării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic. Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcţional şi de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate şi curaj politic", a scris Veştea pe Facebook.

Liderul liberalilor Ilie Bolojan a anunţat aseară că a decis să nu susţină instalarea Guvernului condus de Adrian Veştea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare şi fără consultarea partidului, iar liberalii care vor accepta să facă parte din acest Cabinet şi vor vota un astfel de Executiv îşi vor pierde calitatea de membri ai formaţiunii.

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Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a transmis din nou azi că decizia PNL este de a nu vota Guvernul şi i-a cerut iar lui Veştea să-şi depună mandatul.

PNL pregăteşte excluderea lui Veştea din partid

În aceste condiţii, cei din PNL pregătesc excluderea sa din partid, au declarat surse politice pentru Observator.

Excluderea nu ar urma să se facă automat, ci potrivit procedurii, adică în congres. Mai întâi trebuie convocat Consiliul Naţional, care poate fi şi online, iar apoi un Congres extraordinar.

Nu este clar cât de repede poate fi convocat un Congres, cum ar fi în weekend, în contextul în care este posibil scenariul ca, până la un eventual Congres al partidului, Veştea să fie premier votat în Parlament.

Câţi parlamentari PNL ar fi gata să voteze Guvernul Veştea

După şedinţa PNL de aseară, mai mulţi lideri judeţeni s-au răzgândit şi nu vor mai susţine Guvernul Veştea, au declarat surse din partid pentru Observator. Din 20-25 de parlamentari au rămas mai puţini, în jur de 19-20, potrivit surselor Observator.