Miruţă: Zidul anti-drone este o utopie. Aşa ceva nu există nicăieri, nici în Polonia, nici în țările nordice

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat că este normal ca românii să se aștepte ca orice obiect zburător care intră în spațiul aerian al țării să fie oprit imediat la graniță, însă ideea unui "zid anti-drone" este nerealistă și nu există nicăieri în Europa.

"Așteptarea oamenilor este ca orice obiect zburător intră în spațiul aerian al României să se topească odată cu intrarea fix la graniță. E o așteptare corectă", a spus Radu Miruță în cadrul unei emisiuni televizate.

Ministrul a subliniat că un sistem complet impenetrabil împotriva dronelor este imposibil de realizat în acest moment.

"N-avem încă un zid. Nu este zid nici în Polonia, nu este zid nici în țările nordice", a declarat Radu Miruță.

"Acel drone wall în care cineva, ca într-un joc pe calculator, lasă o perdea prin care nu mai trece absolut nimic este utopie. Așa ceva nu există", a explicat ministrul Apărării.

Radu Miruță a precizat că strategia României este adaptată în permanență la modul în care Rusia își desfășoară atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. El a explicat că dispozitivele de apărare de la sol sunt repoziționate în funcție de evoluția situației din teren.

"Protejăm zonele populate, mișcăm dispozitivele de la sol în funcție de cum vedem că se întâmplă și pe partea cealaltă a Dunării", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, măsurile luate până acum au avut efect. "Urmărim foarte atent și până acum ne-a reușit", a declarat Miruță.

Ministrul a subliniat că autoritățile trebuie să acționeze constant, nu doar să reacționeze după ce apar incidente.

"Asta trebuie să facem, dar pentru asta nu trebuie să așteptăm doar să se întâmple, ci trebuie să mai facem niște acțiuni și facem acțiunile astea zi de zi", a adăugat ministrul Apărării.

Întrebat despre intensitatea atacurilor rusești cu drone asupra zonei Dunării, în condițiile în care fragmente de drone ajung uneori și în spațiul aerian al României, Radu Miruță a spus că există o constanță, cu variații determinate inclusiv de vreme.

"Văd o constanță, ce diferă un pic în funcție de condițiile meteo", a declarat ministrul.

El a precizat că principalele ținte ale atacurilor rusești sunt porturile ucrainene de la Dunăre, aflate foarte aproape de teritoriul României, uneori la doar 100-200 de metri de malul românesc.

Referitor la sistemul de apărare împotriva dronelor promis anterior, ministrul Apărării a confirmat existența acestuia, însă a precizat că nu este încă pe deplin integrat cu celelalte componente de supraveghere.

"Informațiile noastre spun că încă nu a fost interconectat cu radarele", a declarat Miruță.

El a explicat că sistemul poate angaja ținte, însă are limitări în interconectarea cu alte sisteme care contribuie la identificarea și îngăstarea dronelor.

