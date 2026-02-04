Bolojan, despre neplata primei zile de concediu medical: Ține cont de realitățile pe care le avem

Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri că decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical, propusă de Ministerul Sănătății, este una tranzitorie și are ca scop gestionarea eficientă a fondurilor din sistemul de sănătate. Anul trecut, cheltuielile pentru concedii medicale au ajuns la 6 miliarde de lei, aproximativ 8% din bugetul CNAS, iar măsura vizează reducerea abuzurilor și redirecționarea economiilor către servicii esențiale, cum sunt tratamentele oncologice sau cele din ambulatoriu. Premierul a subliniat că măsura nu afectează pacienții cu boli reale grave și că va fi evaluată după o perioadă limitată, pentru a asigura echilibrul între protecția pacienților și sustenabilitatea financiară a sistemului.

„Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical este o decizie care a fost adoptată de guvern la propunerea Ministerului Sănătății în baza unei discuții pe care am avut-o în prealabil cu decidenții din guvern. Și trebuie să discutăm despre ea, nu trebuie să fugim de această măsură. Ea este una în tranzitorie și ține cont de realitățile pe care le avem. Care sunt aceste realități? Anul trecut, cheltuielile pentru concedile medicale plătite de România s-au ridicat la 6 miliarde de lei. Asta înseamnă 1,2 miliarde de euro. Aproximativ 8% din bugetul total al Casei. Anul trecut am avut 77 de miliarde lei buget pentru sistemul de sănătate din România, am suplimentat în ultimele 6 luni cu 11 miliarde și suntem în situația în care, e pentru prima dată, când nu intrăm în anul următor cu datorii pe componenta de sănătate având toate plățile la zi”, spune miercuri Ilie Bolojan.

Suma pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem

Potrivit premierului, bugetele pe sănătate sunt niște bugete foarte mari care au crescut an de an și toate tratamentele pe care România trebuie să le asigure au o componentă care se ridică la aproximativ 25 de miliarde din acest buget.

„Ca atare, pentru că această sumă pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem, dar nu pentru concedii, ci pentru a acoperi costul medicamentelor și al servicilor dacă vă aduceți aminte, anul trecut am luat o primă măsură prin care constatând o anumită repetitivitate a unor concedii medicale și știind din toate analizele statisticice că în anumite perioade concediile ies din orice date normale acordându-se din păcate de multe ori destul de ușor am adoptat un prim pachet. Asta a făcut să avem economii de aproximativ 50 de milioane lunar, ceea ce înseamnă extrapolat la un an de zile aproximativ 10% din această sumă”, mai spune Bolojan.

Premierul a mai spus că Ministerul Sănătății și Casa de Sănătate au venit cu propunerea de a suplimenta bugetele pe anumite servicii, de exemplu pentru tratamentele din ambulatoriu.

„În afara sumelor care le-au fost alocate, în așa fel încât, pentru a reduce cheltuielile de sănătate, să rezolve problemele medicale ale pacienților nu prin internare în spital, ceea ce înseamnă costuri mai mari, ci prin internare în ambulatoriu. Aici a fost vorba de aproximativ 1 miliard de lei care a trebuit aloca suplimentar. În aceste condiții, discuția pe care am avut-o a fost să facem economii în zona de concedii medicale și așa cum și alte țări au această măsură, care nu este o măsură de a penaliza un pacient sau un bolnav real, ci este o măsură pentru a descuraja concediile medicale și a gestiona banii economisiți, tot în sistemul de sănătate, pentru a acoperi prețul acestor medicamente, care pentru tratamentele, de exemplu, cele oncologice sunt foarte scumpe și sunt asigurate în aceste condiții de statul român. Acestea au fost logicile pentru care am adoptat în guvern, la propunerea Ministerii Sănătății și a Casei de Sănătate, aceste măsuri”, a explicat premierul.

Despre bolnavii cronici

Bolojan a fost întrebat dacă se caută o soluție pentru bolnavii cronici, bolnavii oncologici, pentru a fi scutiți de această măsură privind neplata primei zile de concediu medical.

„Am toată compasiunea pentru aceste cazuri. Am și aparținător în familie, știu ce înseamnă un astfel de tratament. V-am spus putem să analizăm orice măsură cu privire la efectele pe care le are. Vă rog să vă gândiți că această măsură a intrat de câteva zile în vigoare și vom putea face o evaluare cel puțin după o lună de zile, să vedem care este dinamica acestei măsuri. Ea este una, așa cum v-am spus, tranzitorie, deci pe o perioadă limitată, în așa fel încât în această perioadă să punem în funcție mecanismele prin care atunci când eliberezi un concediu medical, să fii conștient ca medic că ai o răspundere suficient de mare care să nu-ți permită să le acordi nejustificat, pentru că în felul acesta cuantumul acestor concedii crește foarte mult și în loc într-adevăr să-i susținem pe cei care au într-adevăr boli reale grave sau au probleme de sănătate pe care le putem avea fiecare, ne disipăm cheltuielile pentru un sistem care este cu niște sume imense, scăzând și productivitatea muncii, creând și nedreptățile pe care le-ați enumerat, dar creând și o frustrare socială când vezi că unii, cum să vă spun, lipsesc programat de la serviciu, dar nu este vorba despre aceste cazuri, pentru care am toată compasiunea și înțeleg despre ce este vorba”, a mai spus Bolojan.

