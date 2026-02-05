Miruță respinge desecretizarea ajutorului pentru Ucraina: Nu e bine să se știe ce mai are Armata în depozite

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat, în legătură cu desecretizarea ajutorului pe care țara noastră l-a dat Ucrainei, că "sunt bucăți care nu ajută nici societatea românească și nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite". El a precizat că "nu este în regulă ca nimeni să știe ce mai are Armata Română în depozite. E o chestie absolut strategică". Ministrul a adăugat că este de acord să se desecretizeze o parte din ajutorul dat Ucrainei, dar raportat ca sumă de bani, scrie News.ro.

Ministrul Apărării a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă mai este dispus să susţină ideea de desecretizare a informaţiilor referitoare la sprijinul pe care România l-a dat Ucrainei.

"Despre menţinerea părerii mele de a desecretiza o parte bună din ajutorul dat Ucrainei raportat ca sumă de bani, nu componentă, în continuare am aceeaşi părere, nu a fost de la ultima declaraţie până astăzi vreo şedinţă a CSAT în care să poată fi luată o astfel de decizie. Astăzi din informaţiile pe care dumneavoastră le primiţi public sunt exact în conformitate cu o decizie a CSAT luată de administraţia preşedintelui Iohannis cu cine era atunci în componenţa CSAT. Pentru ca asta să fie schimbat, ar trebui ca CSAT să ia altă decizie", a afirmat Radu Miruţă.

Dezvăluirea acestor aspecte "nu ajută nici societatea românească, nici strategia Armatei Române"

El a precizat că sunt aspecte din acest ajutor a căror dezvăluire nu ajută nici societatea românească, nici Armata României.

"Vă spun că, uitându-mă în detaliu la lucrurile pe care şi dumneavoastră aţi vrea să le aflaţi cu privire la acest ajutor, sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească, nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite. Nu este în regulă ca nimeni să ştie ce mai are Armata Română în depozite. E o chestie absolut strategică. Dacă se dezvoltă foarte mult cu componente individuale despre ce a fost donat de partea română, de la Armata Română, ştiindu-se preţul pentru componentele respective, se poate deduce foarte uşor ce anume s-a mai dat şi nu s-a spus. Şi asta nu este în regulă", a explicat ministrul Apărării.

Miruţă: Guvernul a făcut publică contribuţia de 50 mil. euro pentru Ucraina

El a adăugat că acest Guvern a făcut publică contribuţia de 50 de milioane de euro care ajunge în Ucraina.

"Pe tura acestui guvern, pe semnătura şi a mea, s-a făcut public contribuţia de 50 de milioane de euro care în final ajung spre Ucraina prin buget NATO, produse din Statele Unite. Puteam să o facem şi pe aceea secretă şi să desecretizăm peste 50 de ani. Pentru că nu se putea descompune nimic ce are legătură cu depozitele din Armata Română din acea sumă de bani, am decis să o facem public şi de asta vorbim astăzi despre ea. Restul lucrurilor sunt acoperite de o decizie a CSAT, da, poate fi discutat dacă din bucata clasificată se mai pot scoate nişte lucruri. Părerea mea este că se mai pot, cum, de asemenea, părerea mea este că nu este în regulă să fie absolut toate", a mai declarat Radu Miruţă.

