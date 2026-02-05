Povara tot mai apăsătoare a facturilor, iernile interminabile și zilele cenușii din Marea Britanie au determinat-o pe Renae Wasik să ia o decizie radicală. Britanica a lăsat în urmă confortul și siguranța rutinei si s-a mutat în Grecia, în căutarea unei vieți mai liniștite.

Au lăsat în urmă vila cu facturi de 3.500 € și s-au mutat la sat, în Grecia. Noua viață îi "costă" 800 € - Instagram

"Simțeam că o iau razna", recunoaște britanica de 43 de ani. "Nu am vrut ca copilul meu să crească într-un astfel de mediu". Așa că în noiembrie 2025, Renae și soțul ei au împachetat tot cu destinația Grecia. Alături de fiica lor de 2 ani s-au mutat într-un sătuc din Lefkada.

În doare câteva luni, viața lor s-a transformat complet. "În Marea Britanie plăteam aproape 3.500 de euro pe lună pe chirie, facturi și alte taxe pentru o casă cu o grădină minusculă. Acum stăm într-un Airbnb, cu 800 de euro pe lună, dar mă trezesc în fiecare dimineață cu sentimentul că sunt liberă", spune britanica.

Cu o carieră de peste 20 de ani în spate în Comunicare și PR, Renae își documentează noua viață pe TikToK, unde clipurile ei au strâns deja peste jumătate de milion de aprecieri. Decizia ei, însă, nu a fost privită cu ochi buni de toți. În timp ce unii visează să aibă curajul ei, alții au criticat-o și au acuzat-o că "fură locuințele localnicilor". "Nu e ușor să muncești în afara țării, dar nici imposibil. Dacă acesta e obiectivul tau, te asiguri că îl îndeplinești. Nimic nu pică din cer."

Femeia povestește că viața în Marea Britanie devenise insuportabilă. "Muncești ca să trăiești, dar când vine weekendul, ești atât de epuizat încât vrei doar să comanzi mâncare acasă, ceea ce e scump. Așa că muncești și mai mult. Aici, presiunea pur și simplu a dispărut".

Însă, britanica recunoaște că nu totul este roz. "Dacă ai fost în Santorini sau Mykonos și crezi că asta e viața reală, te așteaptă un șoc". Cel mai dificil îi este când vine vorba de a cumpăra alimente după pofta inimii. "Am slăbit trei kilograme pentru că nu pot ronțăi orice, oricând". Cu toate astea, Renae spune că preferă să sacrifice comoditatea pentru liniște.

Familia poveștește și despre planurile de viitor. Au cumpărat un teren de 4.600 de metri pătrați, cu vedere la mare, la un preț mai mic decât un apartament cu un dormitor în Bedfordshire, unde își vor construi viitoarea casă, scrie Express.com.

