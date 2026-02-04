Mii de electrocasnice se vând în fiecare zi în ţară. De ce? Pentru că atunci când un aparat se strică, cei mai mulţi aleg să cumpere altul, nicidecum să se complice să îl repare. Mai ales dacă nu mai este în garanţie, pentru că asta ar însemna mai multe bătăi de cap, iar costurile pentru reparaţii nu ar fi cu mult mai avantajoase decât cumpărarea unui produs nou. Şi uite aşa milioane de tone de electrice şi electrocasnice ajung în fiecare an la gunoi. Drept care vestea următoare este minunată şi pentru noi, clienţii şi pentru planetă. În curând, producătorii vor fi obligaţi să repare produsele chiar şi după expirarea garanţiei. Inclusiv telefoanele şi tabletele.

Dreptul la reperaţie este o directivă europeană care ar trebui să se aplice în toate statele membre ale Uniunii Europene şi care ar trebui transpusă inclusiv în legislaţia naţională chiar din această vară. Astfel, producătorii vor fi obligaţi să repare, nu doar să înlocuiască electronicele şi electrocasnicile. Vorbim despre o gamă variată de produse, de la maşini de spălat şi frigidere, până la telefoane şi tablete.

Aruncarea electronicelor şi electrocasnicelor, impact major asupra mediului

Producătorii vor fi obligaţi să repare aceste produse, atât timp că obiectele sunt reparabile din punct de vedere tehnic. Reparaţia trebuie să fie făcută la un cost rezonabil, iar piesele trebuie aduse într-un timp cât mai scurt. Această măsură ar trebui să prelungească durata de viaţă a electronicelor şi electrocasnicelor, mai ales că atunci când se strică un produs mulţi dintre noi avem tendiţa de a cumpăra unul nou.

Aruncarea acestor produse are un impact major asupra mediului şi generează 35 de milioane de tone de deşeuri anual, doar în Uniunea Europeană.

