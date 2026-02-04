Românii nu și-au mai dorit voucherele de vacanță în varianta înjumătățită. Datele centralizate de ANAT arată că emiterea de tichete s-a prăbuşit dramatic faţă de anul precedent, iar decontările au scăzut cu peste 31%. Doar în luna decembrie, valoarea voucherelor returnate a crescut cu peste 50%. Sezonul estival din 2026 pe litoralul românesc este pus sub semnul întrebării şi nici hotelierii din Poiana Braşov nu văd cu ochi buni turismul anul acesta.

Românii renunță la voucherele de vacanță. Hotelierii nu văd cu ochi buni turismul, anul acesta

Pentru că au fost obligaţi să scoată 800 de lei din buzunare, românii au renunţat la voucherele de vacanţă. Iar asta se vede cel mai bine în bilanţul pe anul 2025.

"Rezultă o scădere de mai mult de 63% la valoarea emiterii voucherilor de vacanţă pentru România. Turismul va scădea în continuare şi va face rău economiei", a declarat Adrian Voican, vicepreședintele ANAT.

Tichetele de vacanţă au ajutat enorm turismul de pe litoral în ultimii ani. "Mulţi poate n-au ştiut până acum, neavând tichetele de vacanţă, că noi existăm ca şi litoral. Deci, n-au ştiut. Ne sună şi ne întreabă: „Unde sunteţi în România?", neştiind că există", a declarat Adriana Conon, director de vânzări în cadrul unei agenții de turism.

"În proporţie de peste 50%, rezervările noastre au fost plătite prin tichete de vacanţă. Prin urmare, s-a şi văzut", explică Magda Mocanu, șef recepție la un hotel din Mamaia.

Însă, părerile românilor sunt împărţite. "Turismul este ajutat chiar şi cu cei 800, în schimb, cetăţeanul care beneficiază de aceste cupoane, trebuie să vină el cu jumătate şi nu ştiu cât este de convenabil". "E foarte bine ce au făcut, pentru că pun şi persoana respectivă să vină cu ceva, cu aportul lui. Se duceau şi consumau la restaurant, nu ajutau cu nimic turismul".

Modificarea acordării voucherelor în 2025 şi-a pus amprenta şi în Poiana Braşov. "Anul trecut, în proporţie de 50% aproape din turiştii care veneau cu vouchere de vacanţă, n-au venit şi nici nu le-au ridicat", a declarat Sorin Coman, director hotel. "Este şi o revoltă, zic eu, din partea lor, pentru că era o formă de recunoştinţă. Turismul nu înseamnă un avantaj", a declarat Gabriel Roșca, director hotel.

Pentru anul 2026, regulile s-au schimbat iar. Doar cei care au salariul până în 6.000 de lei, vor primi vouchere de vacanţă în valoare de 800 de lei, dar fără obligaţia de a acoperi diferenţa până la 1600 de lei.

