Captură impresionantă a ofiţerilor de la Crimă Organizată. Unul dintre cei mai versaţi infractori din garda veche a lumii interlope din Capitală, Alexandru Găină, a fost reţinut cu focuri de armă. Bărbatul este fiul unui fost şef din serviciul secret al MAI şi în trecut a fost anchetat pentru furturi auto, viol şi chiar pentru asasinarea unui om de afaceri cu legături în mafia italiană.

Acțiunea a avut loc în localitatea ilfoveană Gruiu. Polițiștii de la Crimă Organizată au încercat să-l oprească, în momentul în care bărbatul se afla la volan. Acesta ar fi încercat să fugă, a accelerat și a lovit mai multe mașini de poliție.

Pentru a-l opri, polițiștii au tras mai multe focuri de armă.

La control, asupra lui au fost găsite aproximativ 3 kilograme de cocaină, aproape 8 kilograme de hașiș și alte substanțe interzise. De asemenea, bărbatul avea asupra lui și un pistol.

Surse Observator spun că inculpatul ar fi fost reținut.

În 2017, Gaină a fost trimis în judecată fiind acuzat că în septembrie 1998 a împușcat un om de afaceri în fața casei victimei. El ar fi acționat la comanda mafiei italiene.

