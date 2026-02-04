Radu Miruță: Să folosești moțiunea pentru un subiect inventat e dispreț față de cetățeni

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat că moţiunea simplă reprezintă un instrument democratic esenţial, nu "o jucărie de PR ieftin", în contextul în care săptămâna viitoare va fi vizat de o astfel de moţiune în Senat, conform Agerpres.

"AUR şi alţi colegi din opoziţie au decis să transforme un fake news într-o altă moţiune simplă împotriva mea. Motivul? O declaraţie tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context şi rostogolită cu titluri mincinoase de o întreagă maşinărie de propagandă. Voi merge în Parlament, aşa cum este firesc, din respect pentru instituţie şi pentru cetăţenii care şi-au trimis acolo reprezentanţii prin vot. Dar le reamintesc iniţiatorilor: moţiunea simplă e un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin. Să o foloseşti pe un subiect inventat nu e doar o pierdere de timp, e o formă de dispreţ pentru oamenii pe care spui că îi reprezinţi", a scris ministrul Apărării, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

El spune că la dezbaterea din Parlament va răspunde "cu respect şi cu date".

"Poate sunt prea direct uneori. Poate că, în anumite momente, mi-a lipsit claritatea. Dar ştiu sigur un lucru: nu am să îndulcesc realitatea şi nu am să ambalez adevărul în jumătăţi de propoziţii care să sune bine la televizor. Rolul unui ministru este să spună lucrurilor pe nume, nu să le ascundă în ambalaje poleite. Îi respect pe cetăţenii care i-au votat pe parlamentarii AUR. Tocmai de aceea, le spun sincer: întrebaţi-i dacă asta e tot ce pot face pentru voi. Să transforme o minciună în moţiune? Să ignore subiectele serioase - cum ne dotăm armata, cum sprijinim rezerviştii, cum gestionăm provocările de securitate din regiune - doar pentru câteva titluri bombastice? Am spus-o şi o repet: voi fi prezent în Parlament. Voi răspunde cu respect şi cu date. Dar sper că, măcar în al doisprezecelea ceas, toţi ne vom aminti că politica nu e doar spectacol. E, în primul rând, responsabilitate. România are nevoie de o dezbatere onestă, pe teme reale, nu de campanii construite pe fabulaţii. Eu rămân deschis, transparent şi gata să muncesc pentru lucrurile care contează cu adevărat", a conchis ministrul Apărării.

Moţiunea intitulată "Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică" vizează gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională în contextul declaraţiilor privind "potenţiala desfăşurare de trupe româneşti în Groenlanda".

Cei 41 de semnatari, senatori AUR şi PACE - Întâi România, îşi exprimă "dezaprobarea fermă faţă de modul în care Ministerul Apărării, sub conducerea USR, gestionează un domeniu esenţial pentru suveranitatea, siguranţa şi credibilitatea statului român" şi spun în textul moţiunii că "Armata României nu este un instrument de comunicare politică şi nu poate fi utilizată pentru a valida agende ideologice sau pentru a produce capital electoral".

"Forţele armate reprezintă una dintre puţinele instituţii care se bucură de încrederea cetăţenilor, iar această încredere trebuie protejată prin decizii responsabile şi printr-o comunicare publică sobră şi riguroasă. (...) România are nevoie de strategie, responsabilitate şi competenţă în domeniul apărării, nu de improvizaţie politică", se încheie documentul depus miercuri în plenul Senatului.

