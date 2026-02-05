Lumea nu mai are, de azi, niciun acord nuclear. Tratatul care limita numărul focoaselor deţinute de Rusia şi Statele Unite a expirat la miezul nopţii, iar şeful ONU avertizează că riscul unui atac cu arme nucleare este la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii. Rusia propusese prelungirea acordului, dar Donald Trump a refuzat propunerea pentru că din acord nu face parte şi China. Azi, Statele Unite şi Rusia au reluat, după 5 ani de pauză, dialogul militar şi vor discuta inclusiv despre un acord prin care să ţină sub control înarmarea nucleară.

Nimeni nu mai numără, începând de azi, cele mai periculoase arme ale planetei, capabile să distrugă o metropolă într-o clipită. Tratatul New Start, care limita la 1.550 numărul armelor nucleare deţinute de armatele americană şi rusă, a expirat, după 15 ani. Asta deşi Vladimir Putin i-a propus lui Donald Trump prelungirea înţelegerii la summitul din Alaska, de anul trecut.

"Ne exprimăm regretul. Inițiativa noastră de a menține limitele de control al armelor nucleare pentru încă un an, chiar și după expirarea tratatului, a rămas fără răspuns", a spus Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.

Refuzul liderului de la Casa Albă este motivat de ascensiunea Chinei în domeniul nuclear. Analiştii estimează că Beijingul va avea peste o mie de focoase nucleare în 2030, iar Washingtonul vrea o înţelegere în trei.

"Președintele a spus clar în trecut că, pentru a avea un control real al armelor în secolul 21, este imposibil să faci ceva care să nu includă China, din cauza stocului său vast și în creștere rapidă", a declarat Marco Rubio, secretar de Stat al SUA.

"Forțele nucleare ale Chinei nu sunt deloc de aceeași amploare cu cele ale SUA și Rusiei și, prin urmare, China nu va participa la negocierile de dezarmare nucleară în etapa actuală", a spus Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei

Şeful ONU a vorbit despre un moment istoric deosebit de grav şi a cerut celor două super puteri să revină de urgenţă la masa negocierilor. Sigur, sunt şi voci care spun că e mai bine fără tratat.

"Paradoxal, dispariţia tratatului ne face mai puternici, face lumea mai pașnică. Tratatul a menținut nivelurile forțelor SUA, nivelurile forțelor de descurajare, la nivelurile din 2010-2011. Lumea este complet diferită. Dacă putem descuraja (Rusia şi China - n.r.) în acelaşi timp, riscul agresiunii lor, al atacului lor asupra noastră sau a aliaților noștri este redus foarte mult", a afirmat Frank Miller, fost oficial al Departamentului de Stat al SUA.

Expirarea tratatului New Start vine după dispariţia altor trei înţelegeri similare. Printre ele, cea care elimina desfășurarea de arme nucleare cu rază scurtă de acțiune în Europa şi cea care a limitat numărul de tancuri şi trupe pe care Rusia şi NATO le puteau desfășura în Europa.

În Abu Dhabi, oficialii americani şi cei ruşi au reluat dialogul şi au convenit să respecte termenii încă şase luni.

Chiar şi aşa, Donald Trump a anunţat deja că armata americană va construi Golden Dome, un sistem de apărare anti-aeriană similar cu cel al Israelului, care va folosi senzori plasaţi în spaţiu. Iar specialiştii spun că Rusia va riposta cu o creştere a numărului de rachete, ca să poată copleşi rachetele americane. În Europa, ţările nordice pun la îndoială protecţia americană şi propun dezvoltarea propriilor programe nucleare.

"Este crucial ca America să se concentreze cu adevărat pe Asia de Sud-Est, iar asta înseamnă că aliații europeni trebuie să intensifice și să-și finalizeze efectiv apărarea", a declarat Lt. col. Johannes Kibsgaard, Forțele Armate ale Norvegiei

În prezent, în lume sunt nouă state care deţin arme nucleare.

