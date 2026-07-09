A născut folosind numele altei femei pentru a-i încredinţa acesteia copilul. 3 persoane, trimise în judecată

Trei persoane au fost trimise în judecată de către procurorii din Blaj pentru falsificarea identităţii şi a actelor de stare civilă, după ce o femeie însărcinată, care se confrunta cu dificultăţi financiare, a născut într-un spital din Sibiu sub numele altei femei pentru a-i încredinţa acesteia copilul. Fetiţa nou-născută a fost înregistrată la Evidenţa Populaţiei de soţul falsei mame sub o identitate nereală, bărbatul obţinând astfel certificatul de naştere al bebeluşului, în care se atesta că cei doi soţi sunt părinţii acestuia.

Conform anchetatorilor, în cursul anului 2023, o femeie însărcinată, aflată în dificultăţi materiale, a acceptat propunerea altei femei de a-i încredinţa copilul după naştere, fără să ceară sau să primească bani în schimb, scrie News.ro.

Parchetul Judecătoriei Blaj precizează că la data de 18 iunie 2023, mama naturală s-a internat într-un spital din judeţul Sibiu folosind documentele celeilalte femei, astfel că toate înscrisurile medicale de naştere au fost întocmite pe un nume fals.

"Potrivit înţelegerii, la momentul naşterii, mama naturală s-a prezentat în faţa cadrelor medicale sub identitatea celeilalte inculpate, legitimându-se cu documentele de stare civilă ale acesteia, astfel încât toate înscrisurile medicale aferente naşterii au fost întocmite în mod necorespunzător adevărului", precizează anchetatorii.

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Ulterior, soţul femeii care a preluat copilul a semnat o declaraţie falsă la Starea Civilă şi a folosit certificatul medical falsificat pentru a obţine certificatul de naştere al fetiţei, document în care cei doi soţi figurau, în mod nereal, ca părinţi.

"În baza actelor astfel falsificate, inculpata a solicitat şi a încasat alocaţia de stat pentru copii, între 1 iulie şi 30 noiembrie 2023, funcţionarii publici implicaţi fiind induşi în eroare cu privire la filiaţia reală a minorei", precizează anchetatorii.

Cei trei inculpaţi sunt urmăriţi penal în stare de libertate şi au fost trimişi în judecată pentru un concurs de 11 infracţiuni, printre care fals privind identitatea, fals în declaraţii şi uz de fals.

Prin rechizitoriu, procurorii au solicitat instanţei desfiinţarea totală a nouă înscrisuri false, inclusiv a certificatului medical constatator al nou-născutului viu, a certificatului de naştere al minorei şi a documentelor folosite pentru obţinerea alocaţiei.

Rechizitoriul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Mediaş, instanţa competentă să judece cauza în fond.