Nicușor Dan: Dacă Europa continuă să meargă cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și cu China

"Trebuie s-o spunem foarte direct: dacă Europa continuă să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China. Deci, o relansare a competitivității Europei este esențială. Asta înseamnă curaj, inclusiv de a repune în discuție niște chestiuni pe care Europa și le-a trasat în urmă cu 5-10 ani într-un alt context. Asta înseamnă că trebuie să nu mai pierdem foarte mult timp în a găsi echilibrul perfect între politici economice, politici sociale, politici de mediu.

Asta înseamnă să ne uităm cu atenție la cele două rapoarte Letta și Draghi de anul trecut, să întărim piața unică, să simplificăm, să debirocratizăm și să ne uităm la energie și să investim în energie, pentru că energia va fi tot mai importantă și prețul la energie este strict legat de acest concept - competitivitate", a afirmat președintele.

Şeful statului: Mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze

Articolul continuă după reclamă

El a susținut că este un moment în care mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze. "În ceea ce privește România, în primul rând vreau să salut încă o dată mediul privat, care a ținut și a dezvoltat România toți acești ani, de multe ori împotriva sau în ciuda politicilor statului. Este un moment în care mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze. Și aici, din nou, neformal, vă încurajez să intrați în domenii în care în mod normal mediul economic nu ar trebui să intre. Noi trebuie să construim o interfață în care politicul și economicul să discute și să propună soluții, însă în acest moment... Și lucrăm la această interfață, numai că, așa cum este statul român azi, va dura", a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și de cadrul financiar multianual 2028-2030. "Vă încurajez să veniți dumneavoastră cu politici gata scrise și cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate acolo unde în mod normal statul ar trebui s-o facă. De exemplu, cadrul financiar multianual va fi 2028-2030. Este o negociere în cadrul Uniunii Europene și asta va da o direcție de dezvoltare a economiei europene și a economiei românești, care sunt direcțiile pe care noi în negocierea cu Comisia vrem să le dezvoltăm în România.

Vrem punctul dumneavoastră de vedere în această negociere. Bugetul național - care sunt zonele economice pe care vrem să le stimulăm? Avem o analiză a schemelor de ajutor de stat? Ce a reușit, ce a eșuat? Avem o perspectivă pe următorii ani? Eu nu am. Dar dumneavoastră și specialiști pe care noi să-i plătim, dumneavoastră să-i plătiți pot să o aibă astfel încât dezbaterea pe bugetul 2026 să aibă o puternică componentă cu privire la economia națională", a mai afirmat președintele.

Nicuşor Dan, despre deficitul comercial

Nicușor Dan a amintit despre deficitul comercial și despre stimularea exporturilor. "Putem să vorbim de procesul legislativ. Sunt chestiuni care vizează mediul economic, sunt chestiuni care visează educația. Cum facem ca ce produce școala să fie în acord cu ce așteptați dumneavoastră în piața forței de muncă. Teoretic, dumneavoastră ar trebui să trimiteți către Guvern niște principii iar acolo niște specialiști să elaboreze aceste principii și să le transforme în acte legislative, diverse normative.

Această teorie nu funcționează, pentru că nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte, niște principii, în momentul ăsta, noi vrem să facem un stat într-un termen rezonabil să poată să facă asta. Dar în momentul acesta nu există această capacitate administrativă să spunem foarte clar și atunci, vă rog, în această perioadă de tranziție, să faceți ceea ce în mod normal nu ar trebui să faceți dumneavoastră și ar trebui să facă administrația. Să veniți cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate.

Avem un deficit comercial. Pentru a corecta acest deficit comercial, trebuie să lucrăm împreună statul cu mediul privat și pentru asta trebuie să folosim aparatul nostru diplomatic, așa cum toată lumea o face, pentru a stimula exporturile din România și pentru a găsi parteneriatele pentru a stimula parteneriatele potrivite, care să ajute economia noastră. Din nou, există disponibilitate, dar în momentul acesta nu prea există proiect", a arătat președintele.

Dan: România trebuie să investească în Apărare

Președintele Nicușor Dan a subliniat că România trebuie să investească în apărare, în contextul în care securitatea devine importantă. "Suntem într-un context în care securitatea devine importantă. Asta înseamnă că, din păcate, trebuie să investim în apărare. Asta de principiu - mai bine să plătești profesori decât oameni care fac mitraliere, dar ăsta este contextul și acest context oferă oportunități economiei românești, care a avut o tradiție, care are încă niște oameni, niște meseriași care știu să facă lucruri încă.

În cadrul industriei de apărare există zone noi care pot fi abordate și dintr-o perspectivă de tehnologie clasică, care pot fi abordate și dintr-o perspectivă de automotive. Astea sunt niște avantaje competitive la care vă invit să reflectați pentru că este o oportunitate pentru economia noastră", a mai susținut Nicușor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰