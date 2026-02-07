Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a recunoscut în faţa instanţei că şi-a ajutat prietena să-şi ucidă mama. Adriana Viliginschi, antrenor de dezvoltare personală şi psiholog, a fost trimisă de judecători după gratii pentru 30 de zile. Anchetorii vor încerca să afle în perioada următoare dacă a avut vreo implicare şi în asasinarea partenerului său de viaţă.

După o noapte petrecută în arest, Adriana Viliginschi a fost adusă la tribunal prin spatele clădirii, departe de ochii jurnaliştilor. În faţa judecătorilor a răspuns acuzaţiilor pe care i le aduc procurorii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Aurel-Teodor Muntean, avocatul Adrianei Viliginschi: A dat toate explicaţiile necesare raportului dintre cele două persoane cercetate şi ea.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Încercăm să înţelegem dacă Amiana a fost cea care a apelat la ea pentru acel ajutor, pentru acele sfaturi de comitere a crimei.

Aurel-Teodor Muntean: Mi se par nişte lucruri care decurg şi logic.

Procurorii susţin că fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a ajutat-o pe prietena ei, Amiana Păştina, să-şi omoare mama ca să pună mâna pe avere. Mai exact, Adriana Viliginschi i-a cerut mamei ei o reţetă de sedative, a învăţat-o pe Amiana cum să le prepare, ba chiar a sfătuit-o să distrugă sistemul de supraveghere video cu bormaşina. Medicamentele ar fi fost procurate de o altă prietenă a Amianei, asistentă în Cisnădie. Planul lor a dus la moartea Codruţei Notar, o femeie de 66 de ani, renumit contabil din Sibiu.

Femeia ar fi picat în depresie după moartea lui Kreiner

Adriana Viliginschi ar fi picat în depresie după moartea partenerului ei.

Aurel-Teodor Muntean: Este un diagnostic medical care-l pune un specialist. Îmi e greu să spun eu care nu sunt...

Reporter: Dar există acest diagnostic?

Aurel-Teodor Muntean: Există acte medicale încă din 2023, după eveniment.

Reporter: Care atestă faptul că ea nu este în deplinătatea facultăţilor mintale?

Aurel-Teodor Muntean: Nu sunt specialist.

Adriana Viliginschi, martor la uciderea lui Kreiner. Apelul la 112

Adriana Viliginschi a fost martor la uciderea lui Kreiner. În noaptea jafului, atât ea cât şi fiica vitregă erau în casă. Ambele au sunat la 112 să ceară ajutor.

Operator 112: Doamnă, s-a sunat de la dumneavoastră, cineva a sunat de la dumneavoastră de acolo?

Adriana Viliginschi: Se poate, nu ştiu. Eu sunt ascunsă în altă parte de casă, am un cuţit în caz că intră şi peste mine, vă rog frumos.

Operator 112: *(...) Vă fac legătura la dispeceratul poliţiei (...)

Poliţist: Alo.

Adriana Viliginschi: Alo, bună ziua, mă auziţi? (...) A intrat cineva peste noi în casă. (...) Trebuie să vorbesc încet să nu mă audă şi pe mine.

Poliţist: Dar cine a intrat în casă, doamnă?

Adriana Viliginschi: Nu ştiu, sunt nişte hoţi, eu sunt în altă parte de casă. M-am ascuns. Soţul meu şi fiica mea vitregă sunt acolo şi aud urlete.

Poliţist: Cum au intrat la dumneavoastră în locuinţă? Aţi avut locuinţa deschisă?

Adriana Viliginschi: Nu ştiu. Eu dormeam. Este ora trei dimineaţa.

Echipajele de poliţie au ajuns rapid la adresă, însă cei trei criminali reuşiseră să fugă. Adrian Kreiner a fost găsit legat de mâini şi de picioare, înfăşurat într-un covor şi fără semne vitale. Fata lui venise de la Viena cu câteva zile înainte de atac. Tot acolo s-ar fi întors după înmormântarea tatălui ei. Adriana Viliginschi locuia acum singură în vila fostului partener.

Cosmin Costinel Zuleam, creierul jafului din Sibiu, a fost capturat abia luna trecută şi adus în ţară. Anchetatorii vor încerca acum să afle dacă Adriana Viliginschi a avut vreo implicare şi în asasinatul lui Adrian Kreiner.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰