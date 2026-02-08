Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, programată la Washington pe 19 februarie. Şeful statului a precizat că va lua o decizie după consultări cu partenerii americani pentru a stabili formatul întâlnirii şi modul în care statele ne-membre, dar interesate de aderare, pot fi integrate în condiţiile revizuirii Cartei organizaţiei.

Nicuşor Dan, invitat în SUA la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Care este răspunsul preşedintelui - Profimedia

"Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Aşa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administraţiei SUA de promovare a păcii", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

El a amintit că, de la primirea invitaţiei ca România să se alăture Consiliului de Pace, luna trecută, a fost declanşat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligaţiile internaţionale deja asumate de statul român.

"Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii faţă de ţări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei", a precizeazăt Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în data de 19 februarie, la Washington, au relatat sâmbătă Axios şi CNN, citând oficiali americani şi surse diplomatice, potrivit News.ro.

Statele Unite au trimis vineri invitaţii pentru eveniment şi au descris reuniunea ca fiind "şedinţa inaugurală a Consiliului pentru Pace", potrivit unei invitaţii văzute de CNN. Evenimentul este programat să aibă loc la Institutul American pentru Pace, care a fost redenumit de preşedintele Donald Trump după propriul nume.

Oficialul american a declarat că reuniunea are ca scop, în parte, strângerea de fonduri, dar a subliniat că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Întâlnirea, despre care a scris pentru prima dată Axios, ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos. Aproximativ douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Washington "în două săptămâni" pentru a participa la reuniunea inaugurală a "Consiliului de pace".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰