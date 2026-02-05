Nicuşor Dan: "Exercițiile militare de la Smârdan arată că Parteneriatul Strategic cu SUA este puternic"

Prezenţa tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul "solid" al Washingtonului pentru securitatea şi stabilitatea regiunii noastre, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

"Exerciţiile militare desfăşurate în ultimele zile la Smârdan, unde forţele româneşti s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România şi Statele Unite ale Americii este puternic şi se consolidează permanent. Prezenţa tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea şi stabilitatea regiunii noastre. Activităţile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noştri şi cei americani îşi cresc astfel capacitatea de a acţiona împreună eficient şi sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetăţenii şi teritoriul în faţa oricăror potenţiale ameninţări", a transmis şeful statului, pe Facebook.

Militari americani au participat cu cinci tancuri Abrams la exerciţii de instruire desfăşurate alături de partenerii români în poligonul Smârdan din judeţul Galaţi, a informat Ambasada SUA, potrivit Agerpres.

Iniţiativa demonstrează angajamentul "neclintit" al Statelor Unite faţă de pacea, securitatea şi stabilitatea regională, se arată într-un comunicat transmis miercuri de ambasadă.

"Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat recent operaţiuni în Poligonul de Instrucţie Novo Selo, Bulgaria, şi care au adus capabilităţi avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, integrate într-o serie de activităţi comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA şi România. Această rotaţie face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menţine o prezenţă persistentă şi rotaţională în România, asigurând că forţele militare americane rămân pregătite şi capabile să răspundă oricărei potenţiale crize", a precizat sursa citată.

Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul şi echipamentele de sprijin, subliniază "dedicarea" Statelor Unite faţă de apărarea colectivă şi interoperabilitatea cu aliaţii NATO.

"Instrucţia comună de la Smârdan a oferit oportunităţi valoroase pentru forţele americane şi române de a-şi îmbunătăţi capabilităţile, de a spori interoperabilitatea şi de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două naţiuni. Activităţile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane şi române, exerciţii tactice la nivel de companie (STX) şi exerciţii combinate de trageri cu muniţie reală, pe timp de zi şi de noapte, la nivel de companie, desfăşurate în perioada 29 ianuarie - 4 februarie", se mai arată în comunicat.

Potrivit misiunii diplomatice, prezenţa continuă a forţelor militare americane în România demonstrează "sprijinul constant" al Statelor Unite pentru aliaţii săi din NATO şi angajamentul faţă de securitatea regională.

"Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstraţie clară a Parteneriatului strategic solid dintre SUA şi România. Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetăţenii, ne apără teritoriul şi fac ca Statele Unite şi România să fie mai sigure", a declarat însărcinatul cu afaceri al SUA, Michael Dickerson.

La rândul său, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, în perioada 29 ianuarie - 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri "Cuza Vodă" şi militari americani au desfăşurat activităţi de instruire în comun în poligonul Smârdan din judeţul Galaţi.

"Activităţile au inclus exerciţii tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forţelor, precum şi trageri cu muniţie reală, executate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Obiectivele de instruire au vizat creşterea nivelului de pregătire, îmbunătăţirea interoperabilităţii şi consolidarea cooperării dintre militarii români şi cei ai Armatei SUA. Astfel de exerciţii se vor desfăşura periodic şi contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de pregătire operaţională, precum şi la consolidarea cooperării în cadrul NATO", a precizat sursa citată.

