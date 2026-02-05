Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan: "Exercițiile militare de la Smârdan arată că Parteneriatul Strategic cu SUA este puternic"

Prezenţa tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul "solid" al Washingtonului pentru securitatea şi stabilitatea regiunii noastre, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 14:46
Nicuşor Dan: "Exercițiile militare de la Smârdan arată că Parteneriatul Strategic cu SUA este puternic" Nicuşor Dan: "Exercițiile militare de la Smârdan arată că Parteneriatul Strategic cu SUA este puternic" - Facebook

"Exerciţiile militare desfăşurate în ultimele zile la Smârdan, unde forţele româneşti s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România şi Statele Unite ale Americii este puternic şi se consolidează permanent. Prezenţa tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea şi stabilitatea regiunii noastre. Activităţile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noştri şi cei americani îşi cresc astfel capacitatea de a acţiona împreună eficient şi sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetăţenii şi teritoriul în faţa oricăror potenţiale ameninţări", a transmis şeful statului, pe Facebook.

Militari americani au participat cu cinci tancuri Abrams la exerciţii de instruire desfăşurate alături de partenerii români în poligonul Smârdan din judeţul Galaţi, a informat Ambasada SUA, potrivit Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iniţiativa demonstrează angajamentul "neclintit" al Statelor Unite faţă de pacea, securitatea şi stabilitatea regională, se arată într-un comunicat transmis miercuri de ambasadă.

"Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat recent operaţiuni în Poligonul de Instrucţie Novo Selo, Bulgaria, şi care au adus capabilităţi avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, integrate într-o serie de activităţi comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA şi România. Această rotaţie face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menţine o prezenţă persistentă şi rotaţională în România, asigurând că forţele militare americane rămân pregătite şi capabile să răspundă oricărei potenţiale crize", a precizat sursa citată.

Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul şi echipamentele de sprijin, subliniază "dedicarea" Statelor Unite faţă de apărarea colectivă şi interoperabilitatea cu aliaţii NATO.

"Instrucţia comună de la Smârdan a oferit oportunităţi valoroase pentru forţele americane şi române de a-şi îmbunătăţi capabilităţile, de a spori interoperabilitatea şi de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două naţiuni. Activităţile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane şi române, exerciţii tactice la nivel de companie (STX) şi exerciţii combinate de trageri cu muniţie reală, pe timp de zi şi de noapte, la nivel de companie, desfăşurate în perioada 29 ianuarie - 4 februarie", se mai arată în comunicat.

Potrivit misiunii diplomatice, prezenţa continuă a forţelor militare americane în România demonstrează "sprijinul constant" al Statelor Unite pentru aliaţii săi din NATO şi angajamentul faţă de securitatea regională.

"Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstraţie clară a Parteneriatului strategic solid dintre SUA şi România. Responsabilităţile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetăţenii, ne apără teritoriul şi fac ca Statele Unite şi România să fie mai sigure", a declarat însărcinatul cu afaceri al SUA, Michael Dickerson.

La rândul său, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, în perioada 29 ianuarie - 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri "Cuza Vodă" şi militari americani au desfăşurat activităţi de instruire în comun în poligonul Smârdan din judeţul Galaţi.

"Activităţile au inclus exerciţii tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forţelor, precum şi trageri cu muniţie reală, executate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Obiectivele de instruire au vizat creşterea nivelului de pregătire, îmbunătăţirea interoperabilităţii şi consolidarea cooperării dintre militarii români şi cei ai Armatei SUA. Astfel de exerciţii se vor desfăşura periodic şi contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de pregătire operaţională, precum şi la consolidarea cooperării în cadrul NATO", a precizat sursa citată. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan smardan sua tancuri exercitii militare securitate
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi planificat deja concediul de vară?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan: "Exercițiile militare de la Smârdan arată că Parteneriatul Strategic cu SUA este puternic"