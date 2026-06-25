Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că înţelege foarte bine responsabilitatea mandatului său, iar deciziile pe care le ia sunt pentru binele României, dar susţine că "uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3".

Nicuşor Dan: Deciziile pe care le iau sunt pentru binele României. Uneori e mai greu să distingi între paşi - Profimedia

"Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani şi în momentul în care iau nişte decizii cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obţinut şi pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecinţe negative în pasul 2.

Ăsta este modul meu de a fi, dar vreau să-i asigur pe toţi că înţeleg foarte bine responsabilitatea mandatului", a declarat, miercuri seară, Nicuşor Dan, la remarca unei jurnaliste că societatea civilă din care şeful statului a făcut parte la un moment dat se întoarce acum împotriva sa.

Referindu-se la situaţia politică actuală, preşedintele a arătat că s-ar întrevede şansa unui guvern până la sfârşitul sesiunii parlamentare.

Articolul continuă după reclamă

"Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înţeleagă. Din ce-au anunţat public - eu cred că cine anunţă ceva public trebuie să se ţine de cuvânt - se întrevede şansa unui guvern, sper până la sfârşitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu o să mă întorc, vineri sunt în Bucureşti toată ziua, dacă e nevoie de mine, ne vedem", a afirmat şeful statului, în cadrul unei declaraţii de presă, la Cluj, unde a avut o discuţie privată cu organizatorii conferinţei Techsylvania.